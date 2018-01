Marach/Pavic stehen im Australian-Open-Finale

Knapper Sieg über McLachlan/Struff – Nun um ersten Major-Titel

Melbourne – Oliver Marach und sein Doppelpartner Mate Pavic haben am Donnerstag ihren großartigen Lauf in diesem Jahr fortgesetzt. Der 37-jährige Steirer und der Kroate besiegten im Halbfinale der mit 35,67 Mio. Euro dotierten Australian Open Ben McLachlan/Jan-Lennard Struff (JPN/GER) nach 2:26 Stunden mit 4:6,7:5,7:6(4).

Nach dem 13. Sieg en suite stehen Marach/Pavic nach Wimbledon 2017 in ihrem zweiten Major-Finale. Das Duo hat in diesem Jahr schon die Titel in Doha und Auckland geholt und erreichte damit das dritte Endspiel en suite. In diesem treffen die beiden am Samstag entweder auf die US-Brüder Bob und Mike Bryan oder die Kolumbianer Juan Sebastian Cabal/Robert Farah. (APA, 25.1.2018)#

Österreichische Grand-Slam-Titel:

Thomas Muster (Paris 1995 – Herreneinzel)

Jürgen Melzer (Wimbledon 1999 – Junioren)

Jürgen Melzer (Melbourne 1999 Junioren-Doppel mit Pless/DEN)

Julian Knowle (US Open 2007 – Doppel mit Simon Aspelin/SWE)

Nikolaus Moser (US Open 2008 – Junioren-Doppel mit Cedric-Marcel Stebe/GER)

Jürgen Melzer (Wimbledon 2010 – Doppel mit Philipp Petzschner/GER)

Jürgen Melzer (Wimbledon 2011 – Mixed mit Iveta Benesova/CZE)

Jürgen Melzer (US Open 2011 – Doppel mit Philipp Petzschner/GER)

Lucas Miedler (Australian Open 2014) – Junioren-Doppel mit Bradley