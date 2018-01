EuGH erteilt Schrems-Sammelklage gegen Facebook eine Absage

Datenschützer Max Schrems wollte gemeinsam mit 25.000 Nutzern aus aller Welt gegen den IT-Konzern vorgehen

Der Europäische Gerichtshof hat am Donnerstag entschieden, dass eine Art "internationale Sammelklage" gegen Facebook in Wien nicht möglich ist. Der Datenschützer Max Schrems wollte gemeinsam mit 25.000 anderen Nutzern aus aller Welt gegen Facebook vorgehen, als Gerichtsstand sollte Wien gelten. Der Fall durchlief sämtliche Instanzen und wurde vom Obersten Gerichtshof (OGH) an den Europäischen Gerichtshof (EuGH) verwiesen. "Der EuGH hat aber leider die einmalige Chance, endlich auch kollektiven Rechtsschutz zu ermöglichen verpasst", kommentierte Schrems in einer Aussendung.

Facebook bestritt zuvor die Zuständigkeit österreichischer Gerichte. Ein Prozess in Irland würde jedoch Kosten in Millionenhöhe verursachen, außerdem ist eine Sammelklage dort nicht möglich. Zusätzlich versuchte Facebook, zu argumentieren, dass Schrems kein Verbraucher, sondern beruflich als Nutzer tätig sei. Das bezeichnete Schrems als "Schmutzkübelkampagne". Der EuGH entschied nun, dass "der Nutzer eines privaten Facebook-Kontos die Verbrauchereigenschaft nicht verliert, wenn er Bücher publiziert, Vorträge hält, Websites betreibt, Spenden sammelt und sich die Ansprüche zahlreicher Verbraucher abtreten lässt, um sie gerichtlich geltend zu machen."

Verbraucherbegriff

Der EU-Generalanwalt hatte Schrems' Ambitionen vergangenen Herbst einen Dämpfer versetzt. Dieser wollte den Verbraucherbegriff einschränken: So soll nur der originale Vertragspartner eines Unternehmens geschützt sein soll. Das Gericht folgte dieser Ansicht nun. Schrems warnte schon nach den Aussagen des Generalanwalts, dass es nun "reines Zufallsprodukt" wäre, ob man seine Ansprüche durchsetzen könne.

Allerdings darf Schrems selbst eine "Musterklage" in Wien führen. Der Jurist nahm die Entscheidung positiv auf: "Egal ob der Fall zu einem Konto oder 25.000 Konten zulässig ist – wenn das Geschäftsmodell von Facebook vor einem Gericht landet, ist das ein riesiges Problem für sie. Daher hat Facebook auch verzweifelt versucht, den ganzen Fall loszuwerden. Ob Facebook einmal oder 25.000 verklagt wird, macht für sie keinen echten Unterschied."

Der EU-Abgeordnete Josef Weidenholzer (SPÖ) nannte die Entscheidung eine "vergebene Chance für besseren Datenschutz", das die "Position von Facebook stärkt". Er verweist jedoch auf die Datenschutzverordnung, die ab Mai gilt, sie sei ein "wichtiger Schritt", da Unternehmen höhere Strafen drohen. Peter Kolba, Klubobmann der Liste Pilz, kündigte an, in der nächsten Nationalratssitzung "einen Initiativantrag auf Schaffung einer österreichischen Verbandsmusterfeststellungsklage nach dem niederländischen Vorbild" einzubringen. "Auch für Europa und Österreich muss gelten: Unrecht darf sich nicht lohnen", so Kolba.

Mehrere Verfahren



Datenschützer Schrems geht seit August 2011 in mehreren Verfahren gegen Facebook vor. Durch seine Aktivitäten wurde im Oktober 2015 etwa das transatlantische Datenabkommen Safe Harbor gekippt. Momentan sammelt der Wiener Jurist Spenden für seine Datenschutzorganisation noyb.eu, mit der gegen illegale Datensammlungen von IT-Konzernen vorgegangen werden soll. (fsc, 25.1.2018)