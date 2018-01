Verantwortlicher für NS-Liederbuch der Burschenschaft Germania suspendiert

Er werde sich den Behörden stellen, erklärt die Burschenschaft. Kickl schließt Ermittlungen gegen Niederösterreichs FPÖ-Spitzenkandidat Landbauer aus

Wien / Wiener Neustadt – Die Burschenschaft Germania zu Wiener Neustadt hat den Verantwortlichen für die Erstellung des wehrmachtsverherrlichenden Liederbuchs identifiziert und suspendiert. Der Mann werde sich den Behörden stellen, teilte die Burschenschaft der Austria Presseagentur Donnerstagfrüh mit. In dem Liedheft ist unter anderem zu lesen: "Da trat in ihre Mitte der Jude Ben Gurion: 'Gebt Gas, ihr alten Germanen, wir schaffen die siebte Million.'"

orf Niederösterreichs FPÖ-Spitzenkandidat Udo Landbauer nahm in der "ZiB 2" am Mittwochabend zu den Vorwürfen Stellung.

Der Verantwortliche sei bei einer Versammlung Mittwochabend identifiziert worden. Die Burschenschaft betonte erneut, dass bei allen Liederbüchern, die sich im Besitz des Vereins befinden, die entsprechenden Liedtexte geschwärzt seien. "Dennoch bleibt weiterhin Gegenstand der Untersuchung, warum es offensichtlich dieses vorliegende Liederbuch gibt."

"Widerlich, abartig, jenseitig"

Die Burschenschaft bezeichnet die NS-Texte als "widerlich, abartig und jenseitig" und lehne "jegliche Verherrlichung und Verharmlosung von Verbrechen der NS-Diktatur" ab. Die Verbindung unterstütze "jede Maßnahme der Behörden", die zur Aufklärung beitrage, sagte der stellvertretende Obmann Philip Wenninger.

Die Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt leitete bereits am Mittwoch von Amts wegen ein Ermittlungsverfahren gegen unbekannt wegen des Verdachts auf Verstoß gegen das Verbotsgesetz ein.

"An Klarheit nichts vermissen lassen"

Innenminister Herbert Kickl (FPÖ) hält Ermittlungen gegen den niederösterreichischen FPÖ-Spitzenkandidaten Udo Landbauer für ausgeschlossen. Landbauer, der stellvertretender Obmann der Verbindung war und seine Germania-Mitgliedschaft am Mittwoch ruhend gestellt hat, ist wegen des Buchs schwer in die Kritik geraten und mit Rücktrittsaufforderungen konfrontiert.

foto: apa herbert p. oczeret Burschenschafter im Rahmen des "Totengedenken" im Jahr 2012 in Wien.

"Er hat seine Position klargelegt. Er war zu diesem Zeitpunkt, als dieses Buch in Umlauf gebracht wurde, glaube ich, elf Jahre alt. Er ist viel später in diese Verbindung eingetreten und hat sich auch ab dem Moment, wo er von diesen Dingen Kenntnis erhalten hat, unmissverständlich und klar distanziert. Da hat er ja nichts an Klarheit vermissen lassen", sagte Kickl am Donnerstag. (mika, APA, 25.1.2018)