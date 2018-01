Morgen-Update für Donnerstag, den 25.1.2018: Udo Landbauer, Todesquallen und Elton John

Guten Morgen! Das sind die wichtigsten Schlagzeilen des Tages

[Inland] Der Bundespräsident findet klare Worte zu FPÖ-Spitzenkandidat Udo Landbauer und dessen Burschenschaft, und sie sind nicht freundlich.

Für Strache hat Udo Landbauer die rote Linie noch nicht überschritten.

[Wirtschaft] Österreichs Schulden gingen 2017 zurück.

[Reisen] Eine "Todesqualle" bedroht Australiens Tourismus.

[Missbrauch] 175 Jahre Haft für ehemaligen Team-Arzt von US-Turnerinnen.

[Kultur] Elton John kündigte letzte Tour an.

[Wetter] Föhn und Sonne sind heute bei 3-12 Grad angesagt.

[Zum Tag] Am 25. Jänner 1882 wurde Virginia Woolf geboren. Die britische Schriftstellerin wurde bekannt durch Werke wie "Mrs Dalloway" und "Zum Leuchtturm". Ein Zitat von ihr: "For most of history, Anonymous was a woman."