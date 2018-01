Zumtobel-Gewinne brechen 2017/18 ein

Auch Umsätze brechen stärker ein, als erwartet – Großer Absatzrückgang in Großbritannien

Dornbirn – Der Vorarlberger Beleuchtungsspezialist Zumtobel hat Mittwochabend eine Gewinnwarnung verschickt. Der Gewinn (Bereinigte EBIT) werde 2017/18 nur 15 bis 25 Mio. Euro betragen, statt wie bisher angenommen 50 bis 60 Mio. Euro. Der Umsatz werde um 8 Prozent zurückgehen, statt wie bisher erwartet um 5 Prozent. In den neuen Zahlen seien "bereits eingeleitete umfangreiche Einsparmaßnahmen" berücksichtigt.

Preiswettbewerb

Das Geschäft werde belastet durch "die allgemeine Entwicklung in der professionellen Beleuchtungsindustrie", die unter den Erwartungen des Unternehmens liege. Besonders deutliche Umsatzrückgänge gebe es "in dem für die Zumtobel Group AG wichtigsten Absatzmarkt Großbritannien", dazu kommen ein sehr intensiver Preiswettbewerb und "nicht realisierte Umsätze aufgrund interner operativer Herausforderungen", heißt es in der Aussendung.

Einzelheiten zur Geschäftsentwicklung gibt die Zumtobel Group AG am 6. März 2018 im Rahmen der Veröffentlichung des Berichtes zum dritten Quartal 2017/18 bekannt. (APA, 24.1.2018)