Das Jahrhunderträtsel: In elf Fragen quer durch die letzten hundert Jahre

Von Politik bis Popkultur, von 1918 bis heute, von kinderleicht bis sauschwer: Rätseln Sie mit!

So können Sie mitspielen

Wir haben elf Fragen für Sie. Die Felder, in die Sie Ihre Antworten eintragen können, sind schon vorgegeben – in jedes Feld kommt ein Buchstabe (auch ä, ö, ü, ß füllen jeweils nur ein Feld). Bei jeder Antwort sind drei Buchstabenfelder markiert, und zwar mit den Accessoires des Bundesadlers: Sichel, Hammer und Mauerkrone. Diese drei Symbole finden Sie am Ende des Rätsels wieder, zusammen mit drei verworrenen Buchstabengruppen.

Jeder Buchstabe, den Sie oben bei einer Antwort in ein Symbolfeld schreiben, wird unten automatisch aus der entsprechenden Buchstabengruppe gelöscht. So bleiben am Schluss 15 Buchstaben übrig. (Sollten es nicht 15 sein, wissen Sie, dass irgendwas nicht ganz richtig ist.) Lesen Sie die verbleibenden Buchstaben einfach zeilenweise: Diese 15 Buchstaben führen Sie zu einem bekannten Text – mit welchem Wort geht er weiter? Dieses ist das Lösungswort. Wenn Sie teilnehmen möchten, geben Sie das Lösungswort bitte bis Freitag, 9. Februar, 12 Uhr auf unserer Website ein: derStandard.at/oe100raetsel.

Weil das Rätsel nicht ganz so einfach ist, geben wir am kommenden Wochenende, im STANDARD vom 3. Februar, weitere Hinweise zur Lösung. Am Wochenende darauf bringen wir die Auflösung, also am 10. Februar.