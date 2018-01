Siemens erwartet Konsolidierung bei Industrie-Software

Entwicklung laut Siemens-Vorstand Helmrich vergleichbar mit Handy-Branche

Von einer Vielzahl von Software-Plattformen für industrielle Anwendungen werden nach Auffassung von Siemens nur wenige übrigbleiben. "Am Anfang gibt es eine große Zahl von Mitspielern, und dann kommt nach und nach die Konsolidierung", sagte Siemens-Vorstand Klaus Helmrich am Mittwoch in Berlin. Es werde nicht nur eine Plattform weltweit geben. "Es werden eine oder zwei Handvoll sein in mittlerer oder fernerer Zukunft." Die Entwicklung sei vergleichbar mit der in der Handy-Branche, die inzwischen von Apple und Samsung dominiert wird, sagte Helmrich. Siemens sehe sich in der "digitalen Fabrik" mit seiner Software "Mindsphere" gut positioniert. Sie konkurriert unter anderem mit dem "Predix"-System des Rivalen General Electric.

Daten sammeln

"Mindsphere" sammelt Daten aus Maschinen und anderen Geräten, wertet die Informationen aus und entwickelt daraus Vorschläge zur Beschleunigung der Produktion oder zur Optimierung von Prozessen. In Zügen oder in Röntgengeräten von Siemens steckten bereits 800.000 Sensoren, die diese Daten sammelten, berichtete Helmrich. "Das ist eine solide Basis um anzufangen und macht uns zuversichtlich, was Skaleneffekte betrifft." Siemens stellte am Mittwoch eine Anwendergruppe für "Mindsphere", zu deren 19 Gründungsmitgliedern unter anderem der Augsburger Roboterbauer Kuka und der Lasertechnik-Spezialist Trumpf gehören. (Reuters, 24.1.2018)