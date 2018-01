Österreich-Premiere von "Die Einsiedler"

Nachdem das 2016 produzierte Erstlingswerk "Die Einsiedler" des Regisseurs Ronny Trocker bereits sehr erfolgreich auf verschiedenen europäischen Festivals lief, hatte der Film am Dienstag auch in Österreich Premiere. In den Hauptrollen: Ingrid Burkhard, Andreas Lust und die ungarische Schauspielerin Orsolyai Toth. Produziert unter anderem von Arash T. Riahi und Karin C. Berger. Sehen Sie hier Bilder von der Uraufführung im Wiener Cine Center.