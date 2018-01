Wie Elon Musk ohne Gehalt reichster Mensch der Welt werden könnte

Der Wert seines Autokonzerns Tesla soll in den kommenden zehn Jahren enorm gesteigert werden

Elon Musk hat ehrgeizige Pläne. Das ist angesichts seiner bisherigen Firmengründungen und Projekte keine Neuheit. Doch der Gründer von SpaceX und CEO von Tesla will noch mehr: er will seinen Autokonzern zu einem der wertvollsten Unternehmen der Welt machen und könnte dabei auch gleich reichster Mensch werden. Und das, ohne Gehalt zu beziehen.

Wertsteigerung um 1.000 Prozent

Und so soll das laut "Guardian" funktionieren: kann Musk den Wert von Tesla in den kommenden zehn Jahren um 1.000 Prozent auf zumindest 650 Milliarden US-Dollar steigern, erhält er einen Bonus von rund 55,8 Milliarden US Dollar. Das geht aus Unternehmensunterlagen an die US-Börsenaufsicht hervor.

Die Vorgaben sehen eine Staffelung von elf Zwischenzielen vor. Schafft Musk nichts davon, sieht er auch nichts von dem Geld. Die Vereinbarung beinhaltet auch, dass er in den kommenden zehn Jahren keine andere Zahlungen von Tesla erhält. Echte Sorgen machen muss sich der 46-Jährige wohl aber auch dann nicht – mit einem geschätzten Vermögen von 21,5 Milliarden Dollar ist er laut "Fortune" bereits die Nummer 44 auf der Liste der reichsten Menschen der Welt. Die Pläne sollen Spekulationen beenden, Musk könne Tesla verlassen. Um den Bonus zu erhalten, muss er CEO, Chairman und Chief Product Officer des Autokonzerns bleiben.

Die wertvollsten Unternehmen

Tesla wäre mit 650 Milliarden Dollar nach heutigem Stand eines der vier wertvollsten Unternehmen der Welt. Apple führt derzeit mit 908 Milliarden Dollar, gefolgt von Google/Alphabet mit 807 Milliarden Dollar und Microsoft mit 707 Milliarden Dollar. (red, 24.3.2018)