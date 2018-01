Eine ständig aktualisierte Liste von rechten "Ausrutschern"

Welche Politiker seit der Wahl für negative Schlagzeilen gesorgt haben

Die österreichische Innenpolitik ist gekennzeichnet von "Ausrutschern" und "Einzelfällen". Während sich die türkis-blaue Regierung vorgenommen hat, entschieden gegen jede Form von Antisemitismus zu kämpfen, fallen immer wieder freiheitliche Politiker durch einschlägige rassistische Ansichten oder Aussagen auf.



DER STANDARD bietet mit dieser Auflistung einen Überblick über all die "Einzelfälle" seit der Nationalratswahl. Das Dokument wird regelmäßig erweitert und ergänzt, sollten neue Fälle dazukommen. Frühere Fälle wurden bereits vom Mauthausen Komitee Österreich (MKÖ) in einer Broschüre gesammelt.



Einzelfall: Landbauer und das Germania-Liederbuch

Blauer Spitzenkandidat in Niederösterreich: Udo Landbauer.

Der "Falter" berichtet am 23. Jänner von einem Liederbuch der Burschenschaft "Germania zu Wiener Neustadt", in dem der Judenmord und das Naziregime verherrlicht werden. In einem Lied heißt es: "Da trat in ihre Mitte der Jude Ben Gurion: ,Gebt Gas, ihr alten Germanen, wir schaffen die siebte Million'." Stellvertretender Vorsitzender der "Germania" ist zu diesem Zeitpunkt der FPÖ-Spitzenkandidat für die niederösterreichische Landtagswahl, Udo Landbauer.

Er meint, von NS-verherrlichenden Liedern nichts gewusst zu haben und diese auch nie gesungen zu haben. Die FPÖ-Parteispitze stellt sich hinter Landbauer, von SPÖ, Grünen und Neos hagelt es Rücktrittsaufforderungen. Seine politischen Funktionen legt Landbauer nicht zurück, er stellt aber seine Mitgliedschaft bei der Burschenschaft ruhend. Die Germania macht, nachdem die Justiz bereits Ermittlungen aufgenommen hat, einen angeblich Verantwortlichen ausfindig und suspendiert diesen.



Einzelfall: Wunschkennzeichen "88"

Am 20. Jänner wird bekannt, dass ein Flachgauer FPÖ-Funktionär mit einem Wunsch-Kennzeichen mit der Zahl "88" unterwegs ist. Die Ziffernfolge gilt als Nazi-Code für "Heil Hitler" (H ist der achte Buchstabe im Alphabet).

Der Mann hat eine andere Erklärung für sein Kennzeichen. Er sei am 8. August mit seiner Frau zusammengekommen, zwar habe man ihn schon mehrfach darauf aufmerksam gemacht, welche Bedeutung "88" noch hat, er habe das aber "nie richtig ernst genommen". Die FPÖ-Landespartei kündigt an, das Gespräch mit dem Funktionär zu suchen und Konsequenzen zu erwägen.

Einzelfall: Kickl will Asylwerber "konzentriert halten"

foto: apa/schlager Herbert Kickl versichert: Er habe nicht auf Konzentrationslager anspielen wollen.

Eigentlich geht es am 11. Jänner um die Zahlen des Bundesamts für Fremdenwesen und Asyl. Für Aufregung sorgt aber der bei der Pressekonferenz anwesende Innenminister Herbert Kickl (FPÖ): "Es ist nur ein Begriff, diese Grundversorgungszentren, für eine entsprechende Infrastruktur, wo es uns gelingt, diejenigen, die in ein Asylverfahren eintreten, auch entsprechend konzentriert an einem Ort zu halten", sagt Kickl angesprochen auf die Unterbringung von Asylwerbern, die Kritiker als Massenquartiere bezeichnen.

Medien auf der ganzen Welt berichteten über die provokante Wortwahl des Innenministers. Von der SPÖ, den Grünen, den Neos und aus der Zivilbevölkerung kommt massive Kritik. Bundespräsident Alexander van der Bellen mahnt einen "verantwortungsvollen Umgang mit der Sprache" ein. Kickl selbst erklärt, dass er mit seiner Bemerkung keinesfalls auf Konzentrationslager angespielt habe. Er weise jegliche Verbindung zwischen dem Begriff "konzentriert" und Begrifflichkeiten des "verabscheuungswürdigen NS-Verbrecherregimes" entschieden zurück.

Einzelfall: Ausschluss nach Like für Rechtsock-Lied

Ein FPÖ-Gemeinderat in Niederösterreich sorgt zum Jahreswechsel für Aufregung, da er auf Youtube ein Lied einer Rechtsrock-Band geliked hatte. Der Politiker gibt an, die Band nicht zu kennen, offenbar sei das Passwort für seinen Account geknackt worden, so seine Erklärung.

Die Partei nimmt ihm das nicht ab. Da er bereits in der Vergangenheit negativ aufgefallen und ein "Grenzgänger" sei, werde er mit sofortiger Wirkung aus der Partei ausgeschlossen, teilt Landesparteisekretär Christian Hafenecker am 1. Jänner mit.

Einzelfall: Mitarbeiter mit Hakenkreuzfoto

Am 30. Dezember 2017 berichtet die "Kronen Zeitung", dass dem Welser FPÖ-Bürgermeister Andreas Rabl ein Foto eines Mitarbeiters der Stadtwache zugespielt worden sei, auf dem dieser mit Hakenkreuzfahne zu sehen sei. Der Bedienstete wird fristlos gekündigt. "Der Mitarbeiter ist definitiv kein FPÖ-Mitglied", erklärte Rabl.

Zu diesem Zeitpunkt stimmt das aus. Was Rabl allerdings nicht dazusagt, DER STANDARD aber einige Wochen später aufdeckt: Der Hakenkreuzfahnenfan war über mehrere Jahre FPÖ-Mitglied und engagierte sich auch bei der Aktion Unabhängiger und Freiheitlicher Gewerkschafter (AUF). Rabl räumt ein, den Ex-Mitarbeiter gekannt zu haben, meint aber: "Man kann in die Leute nicht hineinschauen."

Einzelfall: Nazi-Propaganda zu Weihnachten

Am 27. Dezember 2017 berichtet der STANDARD über den FPÖ-Gemeinderat Bernhard Blochberger aus dem niederösterreichischen Krumbach, der zu Weihnachten auf Facebook eine Zeichnung postete, die eine Familie auf der einen und zwei deutsche Soldaten bei einem Grab auf der anderen Seite zeigt. Das Bild stammt von der nationalsozialistischen "Frauen-Warte" aus dem Jahr 1943.

Einen Link zu einem Youtube-Video mit dem Titel "Wehrmacht, stille Nacht" löscht der Gemeinderat später wieder, er habe "falsch gedrückt", das Bild lässt er stehen. "Man muss auch sagen, dass da nichts Verbotenes drinnen ist", so seine Begründung. Die Landes-FPÖ meint, sie könne nichts machen, weil Blochberger kein Parteimitglied sei.

Einzelfall: Andreas Bors verzichtet auf Bundesratsmandat

foto: bezirksblätter Laut Andreas Bors (links im Bild) wurden hier Rapid-Lieder gesungen.

Andreas Bors, der von der FPÖ-Niederösterreich für den Bundesrat nominiert war, gibt am 16. November 2017 bekannt, sein Mandat doch nicht anzunehmen. Der 28-Jährige wird von seiner Vergangenheit eingeholt. Drei Jahre zuvor war von den "Bezirksblättern" ein Foto veröffentlicht worden, auf dem Bors in Hitlergruß-Pose zu sehen ist. Das Bild stammte von einer Silvesterfeier zum Jahreswechsel 2006/2007.

Bors' Erklärung für die Pose: Man habe Rapid-Lieder gesungen und dabei den Arm gehoben. Strafrechtlich seien alle Vorwürfe gegen ihn ins Leere gegangen, er sehe sich aber "aufgrund einer unhaltbaren Medienkampagne" zum Rückzug veranlasst.

