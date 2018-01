Geologische Veränderungen führten zu neuer Artenbildungen

Wiener Forscher untersuchten Erbgut der Schmetterlings-Gattung Eois aus südamerikanischen Bergregenwäldern

Wien – Warum in tropischen Regenwäldern die Artenvielfalt im vergleich zu gemäßigten Regionen um so viel größer ist, stellt Wissenschat nach wie vor vor ein Rätsel. Anhand der Evolution einer artenreichen Gattung von Nachtfaltern sind Wiener Forscher dem Mysterium nun aber ein Stück näher gekommen: Im Fachjournal "Plos One" gelangen sie zum Schluss, dass die Neubildung von Lebensräumen und neu entstandene Pflanzenarten zum evolutionären Erfolg dieser Falter geführt hat.

Patrick Strutzenberger vom Department für Botanik und Biodiversitätsforschung der Universität Wien hat mit Kollegen die Nachfalter-Gattung Eois untersucht. Diese sehr artenreiche Tiergruppe aus der Familie der Spanner (Geometridae) kommt vor allem in Bergregenwäldern Mittel- und Südamerikas vor, wo bisher etwa 200 Arten beschrieben wurden. Frühere Arbeiten Strutzenbergers haben allerdings gezeigt, dass die Artenzahl tatsächlich um ein Vielfaches höher ist.

Andenentstehung als Evolutionsmotor

In der aktuellen Studie haben die Wissenschafter das Erbgut von 220 Arten sequenziert, um deren Verwandtschaftsbeziehungen aufzuklären und festzustellen, wie alt die Gattung ist. Es zeigte sich, dass die Vielfalt dieser Falter nahezu zeitgleich mit der Auffaltung der Anden zunahm und sich die Artbildung erst während der Eiszeiten im Pleistozän verlangsamt hat.

Den evolutionären Mechanismus dahinter erklären die Forscher durch die Neubildung und Umformung von Bergen und Tälern. Dadurch könne der Lebensraum vorhandener Arten durchschnitten werden und in der Folge neue Arten entstehen.

Bedrohte Schmetterling-Lebensräume

Die meisten der untersuchten Eois-Arten sind bisher nur aus sehr kleinräumigen Gebieten in Süd- und Mittelamerika bekannt. Daher befürchten die Forscher, dass die massiv fortschreitende Zerstörung ihrer Lebensräume viele dieser Arten in ihrer Existenz bedroht, noch bevor sie genauer untersucht werden können.

Beim Großteil der Eois-Arten ernähren sich die Raupen von Blättern von Pfeffergewächsen. Die Erbgut-Analyse zeigte, dass sie das auch schon vor etwa 25 Millionen Jahren getan haben. Im Laufe der Evolution haben sich dann aber mehrere Untergruppen auch auf andere Pflanzen spezialisiert.

"Wir gehen daher davon aus, dass die Evolution von Eois einerseits durch die Neubildung von Lebensräumen während der Andenauffaltung und andererseits durch die Besiedelung von neu entstandenen Pflanzenarten angetrieben wurde", erklärte Strutzenberger. (APA, red, 28.1.2018)