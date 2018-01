Nations League: ÖFB-Team gegen Nordirland und Bosnien

Losglück für Österreichs Nationalteam – Es geht um eine weitere Chance auf ein EM-Ticket

Österreichs Fußballnationalmannschaft bekommt es in der neuen Nations League in Liga B mit Bosnien-Herzegowina und Nordirland zu tun. Dies ergab die Auslosung der Europäischen Fußball-Union Uefa am Mittwoch in Lausanne. Die Nations League startet Anfang September und läuft bis November 2018. Die Dreiergruppe wird in Hin- und Rückspiel ausgespielt.



Die Sieger der vier Dreiergruppen haben die Chance, sich im Frühjahr 2020, nach der im kommenden Jahr ausgetragenen EM-Qualifikation, noch einen Startplatz bei der EM-Endrunde zu sichern. Vier der insgesamt 24 EM-Tickets werden über die Nations League vergeben – in jeder der vier nach Leistungsstärke der Mannschaften abgestuften Ligen eines.

Liga A:

Gruppe 1: Niederlande, Frankreich, Deutschland

Gruppe 2: Island, Schweiz, Belgien

Gruppe 3: Polen, Italien, Portugal

Gruppe 4: Kroatien, England, Spanien

Liga B:

Gruppe 1: Tschechien, Ukraine, Slowakei

Gruppe 2: Türkei, Schweden, Russland,

Gruppe 3: Nordirland, Bosnien, Österreich

Gruppe 4: Dänemark, Irland, Wales

Liga C:

Gruppe 1: Albanien, Israel, Schottland

Gruppe 2: Finnland, Estland, Griechenland, Ungarn

Gruppe 3: Norwegen, Bulgarien, Zypern, Slowenien

Gruppe 4: Montenegro, Litauen, Serbien, Rumänien

Liga D:

Gruppe 1: Kasachstan, Andorra, Lettland, Georgien

Gruppe 2: Moldawien, San Marino, Luxemburg, Belarus

Gruppe 3: Malta, Kosovo, Färöer Inseln, Aserbaidschan

Gruppe 4: Liechtenstein, Gibraltar, Armenien, Madezonien



Der Modus



Die Gruppenphase wird in Hin- und Rückspiel ausgetragen. Die jeweils vier Gruppensieger qualifizieren sich für das Finalturnier der jeweiligen Liga (Final Four), das im Juni 2019 stattfindet. Die Sieger der Ligen B, C und D steigen auf, die Letzten der Ligen A, B und C steigen ab.

Die Gruppensieger spielen in Play-offs im März 2020 noch um je ein EM-Ticket pro Liga, sofern sie die EM-Teilnahme nicht schon über die reguläre Qualifikation geschafft haben. Pro Liga wird also ein EM-Ticket ausgespielt, über die Nations League werden also vier der 24 Startplätze für die europaweit ausgetragene EM in zwei Jahren vergeben.

Spieltermine: 1./2. Spieltag 06. bis 11. September 2018, 3./4. Spieltag 11. bis 16. Oktober 2018, 5./6. Spieltag 15. bis 20. November 2018, Finalturnier 5. bis 9. Juni 2019, EM-Play-offs 26. bis 31. März 2020. (red, 24.1.2018)