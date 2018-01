Werberat mit neuem Vize-Präsidenten und neuer Geschäftsführerin

Vize Thomas Prantner übergibt an Roland Weissmann – Louisa Böhringer wird Geschäftsführerin – fünf neue Vorstandsmitglieder

Wien – Roland Weissmann wird neuer Vize-Präsident des Österreichischen Werberats (ÖWR), die Geschäftsführung übernimmt Louisa Böhringer. Das hat der Trägerverein "Gesellschaft zur Selbstkontrolle der Werbewirtschaft" am Dienstag beschlossen, wie der Verein in einer Aussendung am Mittwoch bekanntgab.

Der bisherige Vizechef Thomas Pranter legt seine Funktionen im Werberat aus beruflichen Gründen zurück. Pranter ist im Hauptberuf stellvertretender Technikchef des ORF. Sein Nachfolger Roland Weissmann ist ORF-Vize-Finanzchef und schon seit Jahren im Vorstand des Werberats. Das ORF-Vorstandsmandat übernimmt Beatrice Cox-Riesenfelder.

Die neue Geschäftsführerin Louisa Böhringer ist ebenfalls langjährige Werberätin und Marken-Expertin. Sie folgt Andrea Stoidl nach, die sich nach ihrer zehnjährigen Amtszeit auf ihre Selbstständigkeit konzentrieren will. Sie verantwortet aber weiterhin die Presseagenden des Werberats.

Neue Vorstände

Vize-Präsident Gerald Grünberger übergibt sein Vorstandsmandat für den Österreichischen Zeitschriftenverband an Thomas Zembacher. Grünberger bleibt aber als einer von drei Vizepräsidenten im ÖWR-Vorstand.

Neu im Vorstand sind außerdem Walter Zinggl von der International Advertising Association Austria, André Eckert vom Interactive Advertising Bureau Austria und Günter Thumser vom Österreichischen Verband der Markenartikelindustrie. (red, 24.1.2018)