"God of War": Release-Termin und neuer Trailer veröffentlicht

Fortsetzung der Serie erscheint am 20. April – Fokus auf Geschichte von Vater und Sohn

Für "God of War" gibt es nun endlich einen Veröffentlichungstermin. Das Game erscheint für die Playstation 4 am 20. April. Dies wurde über den Playstation Blog verkündet und zugleich auch ein neuer Trailer veröffentlicht. In diesem versucht Protagonist Kratos seinem Sohn Atreus allerlei Lebensweisheiten mitzugeben, die er von vergangenen Abenteuern mitnehmen konnte.

playstation Der neue Trailer zu "God of War".

Vorbesteller-Bonus und Special Editions

Von dem Game gibt es für Vorbesteller einen Bonus und auch unterschiedliche Spezialausgaben. Für jene, die das Spiel vorab kaufen, gibt es drei einzigartige Schild-Skins. Die Collector's Edition für 130 Dollar kommt mit einer großen Kratos und Atreus-Statue, einem Case, einer Karte und kleine Statuen der Huldra-Brüder. Zudem ist unter anderem ein digitales Comic und Artbook für Fans der Serie dabei.

foto: god of war Die Collector's Edtition von "God of War".

Story länger und mit Fokus auf Vater und Sohn

Weiters gibt es eine Stone Mason Edition für 150 Dollar und eine Deluxe-Edition für 70 Dollar, die mit allerlei Fan-Gimmicks aufwarten. Für alle Käufer des Games gibt es dieses Mal eine deutlich längere Story. Diese soll zwischen 25 und 35 Stunden andauern. Wie der Trailer verdeutlicht, wird es wohl bei diesem Ableger der Serie vermehrt um die Geschichte von Kratos und seinem Sohn Atreus gehen. (red, 24.01.2018)