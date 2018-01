Google Play verkauft jetzt Hörbücher – auch in Österreich

Neue Konkurrenz für Audible – Inhalte sowohl über mobile Geräte als auch Google Home verfügbar

Die meisten Smartphone-Nutzer verbinden den Namen Google Play vor allem mit dem Zugriff auf eine breite Auswahl an Android-Apps. Doch Google nutzt seinen Store auch, um eine Vielzahl unterschiedlicher Inhalte zu verkaufen, von Büchern über Musik bis zu Filmen. Und nun kommt eine neue Kategorie hinzu.

Audiobooks

In einem Blogposting kündigt Google die Verfügbarkeit von Hörbüchern im Play Store an. Und ganz Google-untypisch beschränkt sich dieser Service nicht auf die USA: Audiobooks sind ab sofort in neun Sprachen und 45 Ländern verfügbar – darunter auch Österreich und Deutschland.

Im Play Store erworbene Titel können dann sowohl auf mobilen Geräten mit Android und iOS als auch mit einem Google Home angehört werden. Der Fortschritt wird dabei jeweils abgeglichen, der gerade aktuell gelesene Titel lässt sich mit "Ok Google, read my book" per Sprachbefehl fortsetzen. Auch Chromecast-Support gibt es.

Play Books

Die Wiedergabe am Smartphone und Tablet erfolgt über die Play Books-App. Dabei sind die Bücher allesamt in Kapitel geteilt, und es ist möglich unterschiedliche Lesegeschwindigkeiten sowie einen Sleep Timer einzustellen. Alle erwobenen Titel können über die Family Library mit anderen geteilt werden – was allerdings derzeit nur in wenigen auswählen Ländern funktioniert, wozu Österreich nicht zählt.

Konkurrenz

Mit der Ankündigung macht Google vor allem Amazon und dessen Audiobook-Plattform Audible Konkurrenz. Zudem füllt man damit aber natürlich auch eine wichtige Lücke im eigenen Angebot – gerade wenn es um smarte Lautsprecher geht, da hier bisher Amazon für seinen Echo einen entscheidenden Vorteil hatte. (apo, 24.1.2018)