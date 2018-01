Niki: Laudamotion zahlt Gehälter ab März

Niki Lauda hat grünes Licht für den Kaufvertrag erhalten und zieht die Beschwerde gegen die Insolvenz in Österreich zurück

Wien/Schwechat – Niki Lauda braucht für seinen Neustart der Fluglinie die Mitarbeiter. Am Mittwoch hat er am Flughafen Wien den Beschäftigten sein Konzept vorgestellt und zugesichert, nicht wieder so wie in der Vergangenheit auf Leiharbeitsverträge zu setzen. Vor Medien gab sich der Ex-Rennfahrer und mehrmalige Airlinegründer wortkarg. In Deutschland wurde indes der Weg für den Verkauf an Lauda freigeräumt.

Niki Laudas Laudamotion zahlt ab 1. März die Gehälter der Niki-Mitarbeiter, wie es nach der Mitarbeiterveranstaltung hieß. Bis dahin kommt das Geld indirekt von Lauda über die Insolvenzmasse, so wie es auch beim Deal mit Vueling geplant war. Den Beschäftigten sicherte Lauda zu, sie direkt bei der Laudamotion GmbH anzustellen. Eine Leiharbeitskonstruktion wie zu Nikis Anfangszeiten schloss Lauda demnach aus. Die neuen Verträge sollen sich am bisherigen Stand orientieren.

Die Gewerkschaft ist misstrauisch. "Momentan ist es wenig vertrauensbildend, wenn Lauda sagt, er kennt den KV nicht. Der ist öffentlich einsehbar," erklärte Karl Dürtscher von der GPA-djp im ORF-Radio. Niki-Betriebsratschef Stefan Tankovits sagte, "das Mindeste ist, dass der Status Quo erhalten bleibt". Einzelverträge anstatt eines Kollektivvertrages lehnte er klar ab.

Grünes Licht für Übernahme

Der Übernahme der insolventen Airline Niki durch Niki Laudas Laudamotion GmbH steht nun auch formal nichts mehr im Wege: Die Niki Luftfahrt GmbH hat ihre Beschwerde gegen die Durchführung des Hauptinsolvenzverfahrens in Österreich zurückgezogen und gleichzeitig die Eröffnung eines Sekundärinsolvenzverfahrens in Deutschland beantragt.

Das Amtsgericht Charlottenburg hat das Sekundärinsolvenzverfahren eröffnet und Lucas Flöther als Insolvenzverwalter bestellt. Der vom Gericht eingesetzte Gläubigerausschuss sei Dienstagabend zu seiner ersten Sitzung zusammengetreten und habe den Verkauf des Niki-Geschäftsbetriebes an Lauda Motion einstimmig gebilligt, teilte Flöther heute in einer Aussendung mit. "Nun kann der Kaufvertrag endverhandelt und unterschrieben werden", heißt es in der Mitteilung.

Am 8. Jänner hatte das Landgericht Berlin entschieden, dass das Niki-Insolvenzverfahren in Österreich stattfinden müsse. Die Niki Luftfahrt GmbH hatte dagegen Einspruch beim deutschen Bundesgerichtshof (BGH) erhoben. Kurze Zeit später eröffnete das Landesgericht Korneuburg in Österreich ein zweites Hauptinsolvenzverfahren.

Insolvenzverwalter: "Die einzig richtige Entscheidung"

"Ein monatelanger Rechtsstreit darüber, wo das Hauptinsolvenzverfahren stattfinden soll, hätte das Ende von Niki bedeutet", sagt Flöther. "Ein Sekundärinsolvenzverfahren in Deutschland zu beantragen und die Beschwerde gegen die Entscheidung des Landgerichts Berlin zurückzuziehen, um eine langfristige Investorenlösung zu ermöglichen, war deshalb die einzig richtige Entscheidung."

Er sei nach wie vor überzeugt, dass die Entscheidung des Amtsgerichts Charlottenburg richtig und jene des Landesgerichts Korneuburg rechtswidrig war, sagt Flöther, "aber Rechthaberei nutzt keinem". (APA, 24.1.2018)