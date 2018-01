Ausschreitungen vor Start von umstrittenem Bollywood-Film

Demonstranten verwüsteten Geschäfte und zündeten Autos an

Ahmedabat . Vor dem Start des Bollywood-Historienfilm "Padmaavat" in Indien hat es in der Stadt Ahmedabad schwere Ausschreitungen gegeben. Hunderte Demonstranten verwüsteten in der Nacht zum Mittwoch Einkaufszentren und zündeten Autos an, wie die Polizei mitteilte. Nach örtlichen Behördenangaben wurden zehn Menschen festgenommen.

viacom18 motion pictures

Der Film sorgt bereits seit Monaten für Proteste, bei denen sein Regisseur Sanjay Leela Bhansali angegriffen, die Hauptdarstellerin bedroht sowie Filmsets verwüstet wurden. In dem Streifen geht es um eine Romanze zwischen der legendären Hindu-Königin Padmavati und dem muslimischen Herrscher Alauddin Khilji, die im 13. und 14. Jahrhundert lebten. Die Kasten-Organisation Rajput Karni Sena wirft den Filmemachern vor, historische Fakten zu verzerren. Historiker dagegen sagen, die Königin sei eine mythische Figur. Es gebe keine eindeutigen Beweise, dass sie überhaupt existiert habe.

Der Film soll am Donnerstag in den indischen Kinos anlaufen. Mehrere Bundesstaaten versuchten vergeblich, den Filmstart zu verhindern. Der Oberste Gerichtshof urteilte jedoch, ein Verbot des Films würde die Freiheit der Kunst verletzen. Die Rajput Karni Sena-Gruppe drohte mit Anschlägen auf Kinos, die den Film zeigen. (APA, 24.1.2018)