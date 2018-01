Mann beißt Akku, Akku explodiert

Chinesischer Kunde wollte die Hardware einem Test der besonderen Art unterziehen – Überwachungskamera hält Vorfall fest

Dass aktuelle Akkutechnologien mit einem gewissen Risiko verbunden sind, musste in den letzten Jahren so mancher Hardwarehersteller eingestehen – allen voran Samsung mit dem Fiasko rund um das Galaxy Note 7. Ein aktueller Vorfall zeigt nun aber, dass auch so mancher Smartphone-Nutzer noch etwas dazuzulernen muss.

Testablauf

In einem chinesischen Elektronikgeschäft wollte ein Kunde einen dort angebotenen Akku einem Test der besonderen Art unterziehen: Er bieß kurzerhand in diesen hinein. Das Ergebnis fiel wenig erfreulich aus, wie eine im Geschäft laufende Überwachungskamera festhielt: Der Akku explodierte nämlich praktisch umgehend.

jbey4you

Die gute Nachricht: Laut einem Bericht von Taiwan News wurde weder der betreffende Kunde noch einer der Umstehenden verletzt. Angesichts der im Video ersichtlichen, recht starken Explosion dürfte hier einiges an Glück im Spiel gewesen sein. Ganz generell ist von einer Wiederholung eines solchen Tests dringend abzuraten, da eine physische Verformung des Akkus bekanntermaßen zu einem Kurzschluss und einer daraus resultierenden Explosion führen kann.

Viraler Effekt

In China machte das bei dem Vorfall entstandene Video jedenfalls rasch die Runde: Innerhalb weniger Tage kam der Clip bei der Video-Sharing-Seite Miaopai auf rund 5 Millionen Views. (red, 24.1.2018)