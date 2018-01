Irischer Student offenbar in den Wiener Donaukanal gefallen

Der 21-Jährige wurde seit Freitagfrüh vergangener Woche vermisst

Der irische Student, der in der Nacht auf Freitag vor dem Wiener Lokal Flex zuletzt gesehen worden ist, ist nach Polizeiangaben in den Donaukanal gefallen. Das haben Erhebungen und Befragungen der Exekutive ergeben. "Wir gehen davon aus, dass er aufgrund eines Unfalls runtergefallen ist", sagte Polizeisprecher Daniel Fürst. Der See- und Stromdienst der Polizei sucht weiterhin nach dem Mann.

Der 21-Jährige aus Athboy war mit zwei Freunden nach Wien gereist und mit ihnen Donnerstagabend ins Flex gegangen. Gegen 2 Uhr verließen die jungen Männer das Lokal. Die beiden Studienkollegen, die den 21-Jährigen begleiteten, berichteten in ihrer Einvernahme, dass sie sich auf der Stiege zur Augartenbrücke befanden, sich umdrehten und der junge Mann plötzlich verschwunden war. Laut Ermittlungen der Polizei war der Student die Stufen zum Wasser heruntergegangen. "Er ist dann auch nicht mehr gesehen worden, seine Freunde haben ihn noch gesucht", sagte Fürst. Die jungen Männer gaben auch an, Alkohol konsumiert zu haben.

Der Vater und der Bruder des Iren sowie die Freundin des 21-Jährigen reisten nach Wien, auch auf Facebook wurde nach dem jungen Mann gesucht. "Die Eltern und der irische Botschafter wurden bereits in Kenntnis gesetzt", sagte Fürst am Mittwoch. Anzeichen auf Fremdeinwirken gebe es nicht. (APA, 24.1.2018)