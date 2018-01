Verletzte bei Autogrammstunde von deutschem Youtube-Star

1.300 Fans drängten sich, um Sänger Mike Singer zu sehen – Veranstaltung wurde abgebrochen

Bei einer Autogrammstunde von Youtube-Star Mike Singer (17) in Wuppertal in Deutschland hat es am Dienstag vier Verletzte gegeben. Sie wurde abgebrochen. 1.300 Fans hätten sich bei einem Elektronikhändler gedrängelt, sagte ein Polizeisprecher. Weil es zu voll war, habe das Ordnungsamt aus Sicherheitsgründen die Veranstaltung beendet.

27 Fans wurden demnach von Rettungskräften betreut. Es seien vor allem junge Mädchen gewesen, einige von ihnen seien kollabiert. "Es tut mir sehr leid, dass die Autogrammstunde durch die Polizei abgebrochen wurde, aber eure Sicherheit geht immer vor", sagte der junge Sänger laut einer Mitteilung von Warner Music.

Hintergrund

Wuppertal war der erste Stopp einer Autogrammstunden-Tour zum neuen Album des jungen Popsängers aus Offenburg (Baden-Württemberg). Es heißt "Deja Vu" und erschien am 19. Januar als Nachfolger des Nummer-eins-Erstlings "Karma".

Dem Internetstar, der Pop im Stil von Justin Bieber auf Deutsch singt, folgen 1,4 Millionen Fans auf Instagram, rund 360.000 bei Facebook und 580.000 bei Youtube. Seine Anhänger nennen sich Mikinators. (APA, 24.1.2018)