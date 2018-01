Angriff auf Hilfsorganisation Save the Children in Afghanistan

Die Terrormiliz IS bekennt sich zu dem Anschlag, der mindestens ein Todesopfer gefordert hat

Kabul/Dschalalabad – Das Büro der internationalen Hilfsorganisation Save the Children (Rettet die Kinder) in der ostafghanischen Stadt Dschalalabad wurde Ziel eines Anschlags. Das bestätigte der Regierungssprecher der Provinz Nangarhar, Attaullah Khogyani, am Mittwochvormittag. Getötet wurde bei dem Anschlag eine Person, mindestens 14 Menschen wurden verletzt.

Gegen 9.00 Uhr (Ortszeit) habe es vor dem Gebäude eine Explosion gegeben, sagte er. Dabei seien auch einige Autos in Flammen aufgegangen. Ein Mitglied des Provinzrats, Nasrullah Murad, sagte, nach der Explosion seien Angreifer in das Haus eingedrungen. Dann waren Gefechte mit Sicherheitskräften im Gang.

In der Umgebung des Anschlagsorts befinden sich auch die Zweigstellen anderer Hilfsorganisationen sowie Regierungseinrichtungen. Nach Angaben der Gesundheitsbehörden wurden elf Verletzte in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Terrormilit "Islamischer Staat" (IS) bekannte sich zu dem Anschlag.

Hochburg der Extremistenmiliz

Dschalalabad ist die Hauptstadt der Provinz Nangarhar an der Grenze zu Pakistan. Die Region gilt als Hochburg des IS. Erst vor wenigen Tagen wurden bei einem Angriff der radikal-islamischen Taliban auf ein Hotel in der afghanischen Hauptstadt Kabul mindestens 20 Menschen getötet, darunter auch ein deutscher Staatsbürger. (APA, Reuters, 24.1.2018)