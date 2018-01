Lauda informiert Niki-Mitarbeiter am Vormittag

Wegen des großen Andrangs werden die Beschäftigten in zwei Etappen informiert

Wien/Schwechat/Berlin – Niki-Käufer Niki Lauda wird am Mittwochvormittag die Mitarbeiter in seine Pläne für die insolvente Fluglinie einweihen. Die Mitarbeiterversammlung am Flughafen Wien-Schwechat wird wegen des erwarteten Andrangs der insgesamt rund 1.000 Beschäftigten in zwei Etappen abgehalten.

Beginn ist um 9.00 Uhr in einem Saal im Office Park 3, wie es zur APA hieß. Es handle sich um eine interne Veranstaltung, wurde weiters betont.

In Deutschland findet am Mittwoch indes eine Gläubigertagung beim insolventen Niki-Mutterkonzern Air Berlin statt. (APA, 24.1.2018)