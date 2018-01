ÖFB erfährt Gegner für Nations-League-Premiere

In Lausanne wird die Nations League ausgelost, Österreich hofft auf zwei interessante Gegner. In diesem Bewerb werden vier Plätze für die EM 2020 ausgespielt. Der Modus ist zwar schwer durchschaubar, aber es sollen letztendlich die Kleinen profitieren

Wien/Lausanne – Der Österreichische Fußballbund (ÖFB) hat nach kurzer Nachdenkphase beschlossen, von der neu geschaffenen Uefa Nations League begeistert zu sein. Obwohl Bernhard Neuhold, der Geschäftsführer der ÖFB Wirtschaftsbetriebe, zugibt, "dass der Abschluss eines Mathematikstudiums in der zweiten Phase sehr hilfreich wäre". Es fängt relativ simpel an, heute wird um zwölf Uhr im Swisstech Convention Center in Lausanne gelost. Es gibt vier Leistungsstufen, A, B, C und D, Österreich ist immerhin B. Es werden vier Dreiergruppen ermittelt, Österreich gehört in B dem Topf eins an. Mögliche Gegner sind aus zwei Schweden, die Ukraine, Irland und Bosnien-Herzegowina, aus drei Nordirland, Tschechien, Dänemark und die Türkei. Das ist mental fassbar.

Sinn des neuen Babys des europäischen Verbandes ist es, den Kleinen zu helfen und so nebenbei zwei Milliarden Euro aus den Vermarktungsrechten zu lukrieren. Es werden vier Startplätze für die nächste EM ausgespielt, die 20 anderen werden wie gehabt in einer normalen Qualifikation vergeben, die erst am 2. Dezember in Dublin gelost wird. Aus den zehn Gruppen kommen die jeweils besten zwei zur Endrunde, das Playoff der Dritten wurde gestrichen, sozusagen durch die Nations League ersetzt.

Platini wollte es

Die Idee entsprang dem Hirn des längst vergangenen Uefa-Präsidenten Michel Platini, 2014 wurde sie Wirklichkeit. Einige Verbände, speziell die mächtigen wie etwa Deutschland, stimmten dagegen, blieben aber in der Minderheit. Die Deutschen haben sich mittlerweile damit abgefunden, das hat mit der Bewerbung für die EM 2024 zu tun, man möchte niemanden verärgern. Bundestrainer Joachim Löw hat den Satz "Wir dürfen das Rad nicht überdrehen" bereits zurückgezogen.

Den Vertretern der einflussreichen deutschen Bundesliga ist das wurscht. Hans-Joachim Watzke, Geschäftsführer von Borussia Dortmund, sagt nach wie vor: "Wir haben wahrlich genug Wettbewerb im Fußball." Bayerns Karl-Heinz Rummenigge pflichtet ihm bei. "Unsinn, keiner braucht diese Nations League."

Neuhold ("Österreich gehört nicht zu den Kleinen") hingegen begrüßt "jeden zusätzlichen Wettbewerb". Schließlich werde die Zahl der Länderspiele, und somit die Belastung für die Kicker, nicht erhöht. "Die Freundschaftspartien werden ja massiv reduziert. Und die waren in der Regel zäh, es war nicht einfach, namhafte Gegner zu finden. Deutschland am 2. Juni in Klagenfurt war ein Glücksfall, das wird akzeptiert, das interessiert selbstverständlich. Die Fans wollen aber, dass es um etwas geht. Und für die Spieler sollte das einen Motivationsschub geben."

Im Fußball soll es um Punkte gehen

Davon geht auch Teamchef Franco Foda aus, der in Lausanne Teil der Delegation ist, die von Verbandspräsident Leo Windtner angeführt wird. "Es sind sehr interessante Gegner dabei, im Fußball soll es um Punkte gehen. Außerdem bleibt durch die Nations League ein Hintertürl für die EM offen." Das Studium der höheren Mathematik bleibt einem dann erspart, wenn man es über die normale Qualifikation schafft. Das hat Foda prinzipiell vor.

Die Nations League startet im September, jeder trifft auf jeden in Hin- und Rückspiel, die vier Gruppensieger jeder Leistungsstufe bestreiten im Juni 2019 ein Finalturnier, der Beste steigt auf, Österreich würde also später A sein. Die EM-Playoffs finden im März 2020 statt. Bis dahin ist auch die normale Quali beendet. Da anzunehmen ist, dass Länder wie Deutschland, Spanien oder England die Nations League nicht brauchen, um die in ganz Europa ausgetragene Endrunde 2020 zu bereichern, rücken schwächere Teams ins Playoff nach. Womit sich niemand mehr wirklich auskennt.

Fakt ist, dass jede der Abteilungen A, B, C und D letztendlich einen EM-Teilnehmer stellt. Irgendein ganz Kleiner wird die Nations League lieben. Vielleicht Andorra, vielleicht San Marino, deren Chancen steigen immerhin von null auf ein Prozent. Neuhold stört nur die Planungsunsicherheit. "Schaffst du es erst im März 2020 durch die Hintertüre, wird die Zeit sehr knapp. Aber damit muss man eben rechnen." (Christian Hackl, 23.1.2018)

Ausgelost werden am Mittwoch in der Liga B je drei Vierergruppen, also je eine Mannschaft pro Topf. Österreich bekommt aus Topf zwei und drei jeweils einen Gegner zugelost.

Die Gruppenphase wird in Hin- und Rückspiel ausgetragen.

Die jeweils vier Gruppensieger qualifizieren sich für das Finalturnier der jeweiligen Liga (Final Four), die im Juni 2019 stattfinden. Die Sieger der Ligen B, C und D steigen auf, die Letzten der Ligen A, B und C steigen ab.