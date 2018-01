Minister fordert Zensur gegen israelischen Sänger

Nach Lob für Palästinenserin – Musiker Jonathan Geffen vergleicht inhaftierte Aktivistin mit Anne Frank

Jerusalem – Der bekannte israelische Musiker Jonathan Geffen hat sich mit Äußerungen über eine junge palästinensische Aktivistin den Zorn der Regierung zugezogen. Weil er die 16-jährige Ahed Tamimi mit Anne Frank verglich, verhängte Verteidigungsminister Avigdor Lieberman am Dienstag eine Zensur gegen den Sänger und Komponisten.

Er wies das Armeeradio an, Geffens Lieder nicht mehr zu spielen und ihn nicht zu interviewen. "Ich rufe alle Medien in Israel auf, das Gleiche zu tun", sagte Lieberman. Einem Musiker, der die im Holocaust ermordete Anne Frank mit der inhaftierten Angreiferin Tamimi vergleiche, dürfe keine Plattform geboten werden.

"50 Jahre Besatzung und Demütigung"

Die 16-jährige Palästinenserin war im Dezember festgenommen worden, nachdem sie im Westjordanland gemeinsam mit ihrer Cousine zwei israelische Soldaten attackiert hatte. Seitdem gilt sie vielen Palästinensern und Teilen der Linken in Israel als eine Ikone im Kampf gegen die israelische Besatzung.

Geffen hatte am Montag im Online-Dienst Instagram erklärt, Tamimi sei mit dem Konflikt zwischen Israelis und Palästinensern aufgewachsen. In ihrem Angriff auf den Soldaten "steckten 50 Jahre Besatzung und Demütigung", schrieb er. Eines Tages werde die junge Palästinenserin in einer Reihe stehen mit Anne Frank, der französischen Nationalheldin Jeanne d'Arc und der jüdischen Widerstandskämpferin Hannah Szenes. (APA, 23.1.2018)