Gottfried von Einem: Vom Klang einer streitbaren Tradition

Der österreichische Komponist wäre am Mittwoch 100 Jahre alt geworden

Wien – Wenn das Klangforum Wien am Mittwoch seine "Festlichen Tage alter Musik" mit Werken Gottfried von Einems startet, wird ein Komponist vermittelt, der nicht zum Kernrepertoire des Ensembles gehört. Tendenziell ist das Ensemble eher dort beheimatet, wo die Tonalität keine relevante Rolle spielt. Doch mag die Integration Einems auch mit dessen 100. Geburtstag zusammenhängen, so passen dessen Werke nun doch auch ideal in den Zeitgeist.

Der gegenwärtige, ästhetische Pluralismus, die Tendenz, friedvolle Nachbarschaft stilistischer Parallelwelten dem Konflikt vorzuziehen, müsste auch einem Komponisten gefallen, der aus der Historie schöpfte und seine Individualität fern der Versuche fand, Neuheit radikal zu definieren.

Einems virtuoses Handwerk fußte überwiegend auf dem obligaten Tonartenkosmos. Letztlich habe man eben das zu schreiben, was man in sich höre, hat der 1918 in Bern Geborene festgestellt. Er tat es. Und mit der Uraufführung von Dantons Tod hörte auch die Welt davon. Einem, 1938 Korrepetitor in die Berliner Staatsoper und Student von Boris Blacher, hatte erste Erfolge verbucht und mit Concerto, von Karajan uraufgeführt, wegen der Jazzelemente bei den Nazis Wirbel ausgelöst.

Dantons Tod – 1947 bei den Salzburger Festspielen uraufgeführt – war jedoch der wahre Durchbruch, der Einem auch kulturpolitische Relevanz bescherte, die nicht frei von Eklats blieb: Als Teil des Festspieldirektoriums animierte Einem Bertolt Brecht, einen Totentanz zu verfassen, der den Jedermann ersetzen sollte. Der Auftrag ging jedoch an einer Affäre um die Erteilung der Staatsbürgerschaft an Brecht unter, für den sich Einem eingesetzt hatte.

Der Skandal mit Jesus

Skandale sollte es um den Komponisten Einem erst viel später geben. Er hatte schon die Opern Der Prozess, Der Zerrissene, Der Besuch der alten Dame und Kabale und Liebe geschrieben, als er mit seiner Frau Lotte Ingrisch die Mysterienoper Jesu Hochzeit verfasste. Sie wurde zum Skandal, noch bevor eine Note erklungen war. Gottfried von Einem – auch ein rätselhafter, ambivalenter Mensch: Er wurde von Israel posthum, 2002, als "Gerechter unter den Völkern" geehrt. Ihm war es zu verdanken, dass ein jüdischer Kollege im Krieg vor der Ermordung bewahrt werden konnte.

Zugleich wären da aber Erkenntnisse, dass Einem für gewisse Zeit auch ein von Adolf Hitler begeisterter Tagebuchschreiber war (nachzulesen in Joachim Reibers Komponist der Stunde null, K & S). Einems 100. Geburtstag scheint ein guter Zeitpunkt zu sein, das Bild vom Komponisten zu vervollständigen, ihn aber auch vom Vorwurf des Anachronismus zu befreien.

Es lässt sich auch in bekannter Tonsprache originell sein. Mit dem Besuch der alten Dame wird es im Theater an der Wien (17. 3.) und mit Dantons Tod (24. 3.) an der Staatsoper offenbar werden. (Ljubisa Tosic, 24.1.2018)