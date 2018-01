Deutscher Bundestags-Kulturausschuss geht an SPD – nicht an die AfD

Befürchtungen von Kulturproponenten sind damit abgewehrt, denn der Ausschuss Ist auch für deutsche Erinnerungskultur zuständig

Berlin – Der Kulturausschuss des Deutschen Bundestags bleibt auch in der neuen Legislaturperiode in der Hand der SPD. Damit sind Befürchtungen abgewendet, die rechtspopulistische AfD könne das Gremium übernehmen. Nach einer der Deutschen Presse-Agentur am Dienstag vorliegenden Liste erhält die AfD nun stattdessen die Leitung bei Haushalt, Recht und Verbraucherschutz sowie Tourismus.

"Fatales Signal"

Der Kulturausschuss ist auch für die deutsche Erinnerungskultur zuständig. Schon kurz nach der Wahl im Herbst hatte eine Initiative prominenter Kulturexperten deshalb gewarnt, der Vorsitz dürfe nicht an die rechtspopulistische AfD gehen. Das wäre ein "fatales Signal", warnte auch der Deutsche Kulturrat. (APA, 23.1.2018)