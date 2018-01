Nazilieder bei Burschenschaft von FPÖ-Kandidat Landbauer

"Falter" liegt Liedheft vor, Niederösterreich-Spitzenkandidat will von nichts gewusst haben, stellt "Germania"-Mitgliedschaft aber ruhend

Wien – Die Burschenschaft des Spitzenkandidaten der FPÖ Niederösterreich, Udo Landbauer, verhöhnt mit Texten in ihrem Liedheft die Opfer der Shoah. Das geht aus einem Bericht des "Falter" hervor. Ihm liegt ein Exemplar des Heftes der Germania zu Wiener Neustadt vor, deren stellvertretender Vorsitzender Landbauer ist. Dem Lied "Es lagen die alten Germanen" wurde etwa die Zeile "Da trat in ihre Mitte der Jude Ben Gurion: 'Gebt Gas, ihr alten Germanen, wir schaffen die siebte Million'" hinzugefügt.

Andere Lieder ehren zum Beispiel die Legion Condor, eine Einheit der deutschen Luftwaffe, die im Spanischen Bürgerkrieg Angriffe gegen die Zivilbevölkerung flog. Ebenfalls verherrlicht werden in den abgedruckten Texten die Wehrmacht und ihre Einnahme von Kreta im Zweiten Weltkrieg.

Landbauer stellt Mitgliedschaft ruhend

Landbauer selbst kündigte in einer Aussendung an, seine Mitgliedschaft "in diesem Bund umgehend ruhend" zu stellen und forderte die Einsetzung einer Untersuchungskommission, um die Angelegenheit zu klären.

Ein Sprecher Landbauers erklärte auf Anfrage des STANDARD, das Heft sei in der letzten Version 1997 gedruckt worden, Landbauer sei damals elf Jahre alt gewesen. Der FPÖ-Politiker ist rund ums Jahr 2000 in die Burschenschaft eingetreten. Landbauer kenne es daher "nur mit herausgerissenen Seiten und geschwärzten Stellen", weil man in der Burschenschaft "geschaut hat, dass das wegkommt, weil es absolut indiskutabel ist".

Ob es glaubwürdig ist, dass der Spitzenkandidat von den antisemitischen Inhalten nie etwas mitbekommen hat? "Wenn er es so sagt, ist es glaubwürdig", erklärt der Sprecher. Mit dem Heft sei "ein kompletter Blödsinn passiert", das sei aber das Problem der Germania, nicht Landbauers – obwohl er stellvertretender Vorsitzender der Burschenschaft ist.

Man ziehe in der Landespartei in solchen Fällen stets sofort personelle Konsequenzen – überhaupt sei "der Udo da wirklich über jeden Verdacht erhaben".



Neos fordern Rücktritt

"Die Vorwürfe sind schwerwiegend und müssen restlos aufgeklärt werden", heißt es aus der ÖVP Niederösterreich zum STANDARD auf die Frage, ob die FPÖ nach dem Bekanntwerden der Vorwürfe noch als Partner für ein Arbeitsübereinkommen nach der Landtagswahl am Sonntag infrage komme. "Wer mit uns zusammenarbeiten möchte, muss sich jedenfalls klar von Antisemitismus und Menschenhass distanzieren."

Für die Neos Niederösterreich "bleibt Landbauer als einzige Konsequenz der Rücktritt", sofern sich die Vorwürfe bestätigen. Spitzenkandidatin Indra Collini verweist auf das Proporzsystem in Niederösterreich, durch das die FPÖ bei leichten Zugewinnen automatisch einen Sitz in der Landesregierung erhalte. "Ein Regierungsmitglied mit dieser Geisteshaltung ist für unser Bundesland besonders bedrohlich." (red, 23.1.2018)