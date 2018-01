US-Astronauten absovieren ersten ISS-Außeneinsatz des Jahres

US-Amerikaner Mark Vande Hei und Scott Tingle ersetzen unter anderem Greifer am ISS-Roboterarm

Moskau – Zwei US-Astronauten haben beim ersten Außeneinsatz des Jahres an der Internationalen Raumstation ISS wichtige Wartungsarbeiten vorgenommen. Die Amerikaner Mark Vande Hei und Scott Tingle schwebten am Dienstag planmäßig in ihren Raumanzügen aus der schmalen Luke ins freie Weltall, wie die Flugleitzentrale bei Moskau bestätigte.

Reparaturen am Roboterarm

Die beiden Astronauten sollten unter anderem einen Greifer am Roboterarm Canadarm2 ersetzen. Er wird beim Andocken von Raumfrachtern mit Nachschub genutzt. Der Außeneinsatz sollte etwa sechseinhalb Stunden dauern. Ein weiterer ist für kommenden Montag geplant. Dann soll der Japaner Norishige Kanai den Amerikaner Vande Hei unterstützen. (APA. 23.1.2018)