US-Steuerreform verhalf Verizon zu Gewinnsprung

Überschuss im vierten Quartal auf 18,7 Mrd. Dollar vervierfacht – Sondereffekt durch Steuerreform trug 16,8 Mrd. Dollar bei

New York – Der größte US-Mobilfunker Verizon profitiert von der US-Steuerreform und dem Zulauf an neuen Abonnenten. Der Gewinn vervierfachte sich im vierten Quartal auf 18,7 Mrd. Dollar (15,3 Mrd. Euro), wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte. Der Sondereffekt durch die Reform, die unter anderem zu einer Reduzierung der Körperschaftssteuer führt, trug dazu rund 16,8 Mrd. Dollar bei.

Verizon muss weniger Geld für künftig anfallende Steuern einplanen, der Gewinn wird aufgebläht. Vorbörslich legte die Aktie gut ein Prozent zu.

Der Umsatz im vierten Quartal stieg um fünf Prozent auf 34 Mrd. Dollar. Der AT&T-Rivale konnte 431.000 neue Abonnenten gewinnen, die ihre Telefonrechnungen monatlich begleichen. Das waren deutlich mehr als von Analysten erwartet. (APA, 23.1.2018)