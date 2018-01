AfD leitet künftig Haushaltsausschuss des deutschen Bundestags

Auch Ausschüsse für Recht sowie Tourismus laut Sprecher unter Führung der Partei

Berlin – Die AfD hat den Vorsitz des wichtigen Haushaltsausschusses im Deutschen Bundestag bekommen. Das erfuhr die Nachrichtenagentur AFP am Dienstag von AfD-Sprecher Christian Lüth. Neben diesem Ausschuss übernimmt die Partei demnach auch den Vorsitz in den Ausschüssen für Recht sowie für Tourismus.

Wer aus der AfD-Fraktion die Posten besetzen soll, sei noch nicht besprochen worden, teilte Lüth weiter mit. Der Vorsitz des Haushaltsausschusses wird üblicherweise von der stärksten Oppositionsfraktion besetzt, bei Zustandekommen einer erneuten Großen Koalition wäre das die AfD.

Im Vorfeld hatte es Diskussionen über die Frage gegeben, ob die AfD den Vorsitz des Haushaltsausschusses bekommen solle. Seit ihrem Einzug in den Bundestag war die AfD bereits in zwei Fällen bei der Besetzung wichtiger Parlamentsposten an dem Widerstand der anderen Fraktionen gescheitert. (APA, 23.1.2018)