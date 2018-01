Chanel: Kaia Gerber gab Couture-Debüt

Die Tochter des einstigen Supermodels Cindy Crawford modelte erstmals für eine Couture-Show

Blumenstrauß im Haar, schwarze Schleier vor den Augen und zum Schluss einen weißen Anzug mit Überrock als Brautkleid: Das Modehaus Chanel zeigte im Rahmen der Pariser Couture-Woche seine Schau im Grand Palais. Dort wurde diesmal eine Parkanlage mit Springbrunnen aufgebaut. Gesprächsthema war allerdings ein Model, das gerade die Laufstege und Kampagnen erobert: Kaia Gerber, die Tochter von Cindy Crawford, gab ihr Debüt bei den Couture-Schauen in einem Kleid in Puderrosa. Chanel-Designer Karl Lagerfeld wiederum hatte in den letzten Tagen vor allem mit seinem neuen Vollbart von sich reden gemacht.

Einen Tag zuvor zeigte Designerin Maria Grazia Chiuri eine Couture-Kollektion, in die sie surrealistische Elemente einfließen ließ. Chiuri, die seit ihrem Antritt bei dem französischen Modehaus die Feminismuskarte ausspielt (siehe auch das RONDO am kommenden Freitag, 26. Jänner), zitierte mit ihren Entwürfen die italienische Malerin Leonor Fini. (red, 23.1.2018)

Ansichtssache Chanel und Dior Couture