Lawinengefahr: Leichte Entspannung in Westösterreich

Arlberg-Orte sind wieder erreichbar, allerdings weiterhin erhebliche Lawinengefahr in Teilen der Steiermark, Ober- und Niederösterreichs

Bregenz – Die Vorarlberger Arlberg-Orte Lech, Zürs und Stuben sind seit dem frühen Dienstagnachmittag wieder auf dem Straßenweg erreichbar. Die Sperren der Arlbergstraße (L197) und des entsprechenden Abschnitts der Lechtalstraße (L198) wurden nach einer neuerlichen Beurteilung durch die Lawinenkommission aufgehoben. In Vorarlberg war damit nur noch Gargellen im Montafon von der Umwelt abgeschnitten.

Wann die Gargellener Straße (L192) wieder ohne Gefahr befahrbar sein wird, stand vorerst nicht fest. Die Sperre auf der Arlbergstrecke dürfte noch bis Mittwochmittag aufrecht bleiben. "Vor Kurzem konnte mit dem Räumeinsatz begonnen werden", berichtete ÖBB-Sprecher Christoph Gasser-Mair am Dienstag. Bis zu 50 Arbeiter seien teils mit schwerem Gerät im Einsatz.

Paznauntalstraße teilweise geöffnet

Die aufgrund der hohen Lawinengefahr gesperrte Paznauntalstraße (B188) in Tirol konnte Dienstagmittag zumindest teilweise wieder geöffnet werden. Die Orte Ischgl, See und Kappl waren wieder erreichbar, erklärten ÖAMTC und Polizei. Ab Mathon war die Straße jedoch weiterhin gesperrt, wodurch auch Galtür nach wie vor von der Außenwelt abgeschnitten war.

In der Obersteiermark hat am Dienstag weiterhin große bis erhebliche Lawinengefahr geherrscht. Allerdings waren fast überall die Schneefälle in Regen übergegangen, für das weststeirische Randgebirge wurde die Warnstufe von drei auf zwei zurückgenommen. Auf vielen Bergstraßen war Kettenpflicht vor allem für Lkw verhängt, einige Straßen nach Oberösterreich bzw. Salzburg waren wegen drohender Lawinen gesperrt.

orf Beitrag in "Heute Mittag" über die Lawinengefahr in Österreich und Südtirol.

Vom Dachsteingebiet über die Berge nördlich der Enns, die Eisenerzer Alpen und das Mariazeller Land herrschte die zweithöchste Lawinenwarnstufe vier (groß). In den Schladminger und Niederen Tauern, den Seetaler Alpen und den Nockbergen und der oberen Oststeiermark um die Fischbacher Alpen lag die Warnstufe bei drei (erheblich), hieß es seitens des Lawinenwarndienstes. Im westlichen Randgebirge von Gleinalm bis zur Soboth war die Lawinenwarnstufe von drei auf zwei (mäßig) zurückgestuft worden. Am Nachmittag sei mit einer leichten Entspannung zu rechnen, ehe sich dann ein Nassschneeproblem einstelle.

Hohe Gefahr in Ober- und Niederösterreich

In Oberösterreich war die Lawinengefahr am Dienstag nach wie vor hoch. Oberhalb von 1.400 Metern herrschte Warnstufe vier, darunter drei. Etliche Straßen blieben gesperrt. Für Mittwoch wurde zwar eine leichte Entspannung erwartet, bei Skitouren und Variantenabfahrten bleibt aber Vorsicht geboten.

Auch in Niederösterreich wurde die Lawinengefahr am Dienstag zum Teil weiterhin als hoch beurteilt. Stufe vier herrschte in den Ybbstaler Alpen und im Rax-Schneeberg-Gebiet oberhalb der Waldgrenze. Darunter und in den Türnitzer Alpen wurde das Risiko als erheblich (Stufe drei) eingeschätzt. Mit der starken Erwärmung sollte am Mittwoch die Aktivität spontaner Lawinen steigen.

Evakuierungen in Südtirol

In der Südtiroler Gemeinde Graun im Vinschgau mussten das Hotel Langtaufererhof sowie eine Pension in der Nähe des Hotels evakuiert werden. In den Nachtstunden war eine Lawine auf ein Nebengebäude der Erlebnisschule Langtaufers abgegangen. Auch das obere Stockwerk eines Wohnhauses wurde von einer weiteren Lawine getroffen.

Die Schule sei derzeit unbesetzt und auch die Bewohner des Hauses blieben unverletzt, sie hatten sich im Erdgeschoß aufgehalten, teilte die Berufsfeuerwehr Bozen in einer Aussendung mit. Rund 100 Personen wurden mit zwei Transporthubschraubern des Heeres und einem Hubschrauber der Carabinieri evakuiert. Als Auffangzentrum stehe das Vereinshaus von St. Valentin auf der Haide bereit. Dort können bis zu 200 Personen untergebracht werden, hieß es.

athesia In Südtirol wurde am Montag eine Lawine gefilmt, die in Ridnaun in der Gemeinde Ratschings niederging.

Im Nordwesten von Südtirol ist die Lawinengefahr in der Nacht auf Dienstag auf die höchste Stufe 5 angestiegen. Laut Lawinenlagebericht sind zahlreiche große Lawinen aus Windschattenhängen zu erwarten. Wegen der großen Schneemengen können viele Lawinen als Staublawinen abgehen und den Talboden erreichen. Im Tagesverlauf gehe die spontane Lawinenaktivität jedoch zurück, womit auch die Lawinengefahr sinke. Am östlichen Alpenhauptkamm herrschte große Lawinengefahr der Stufe 4. Auch in diesem Bereich können spontane Lawinen eine Gefahr für den Talboden darstellen, hieß es. (APA, red, 23.1.2018)