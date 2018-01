Bekanntgabe der diesjährigen Oscar-Nominierungen

In 24 Kategorien werden die Preise am 4. März vergeben

Beverly Hills – Bereits seit Dezember ist klar, dass Österreich es mit Michael Hanekes "Happy End" nicht auf die Shortlist für den besten fremdsprachigen Film geschafft hat. Dafür darf sich etwa der deutsche Regisseur Fatih Akin mit seinem NSU-Drama "Aus dem Nichts" gute Chancen ausrechnen.

Heute, Dienstag, werden in Beverly Hills auch die übrigen Nominierungen für die 90. Oscar-Verleihung verkündet. In 24 Kategorien werden die bekanntesten Filmpreise der Welt am 4. März vergeben. (red, 23.1.2018)