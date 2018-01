Schweizer Nachrichtenagentur sda streikt gegen Jobabbau

Österreichische APA übernimmt Mehrheit

Bern/Wien – Ab 14 und bis 17 Uhr streikt am Dienstag die Belegschaft der Schweizer Nachrichtenagentur sda gegen massiven Jobabbau – just zum Weltwirtschaftsforum in Davos. 35,6 Vollzeitstellen von insgesamt 150 Jobs sollen größtenteils schon mit Ende Jänner gestrichen werden. Die österreichische Nachrichtenagentur APA wird bei der sda, die mit ihrer Fotoagentur Keystone fusioniert, größter Gesellschafter.

Redakteursvertreter sprachen gegenüber dem Schweizer Branchendienst Persoenlich.com von einem "Warnstreik" als "Stufe eins" des Widerstands gegen den Personalabbau. Inlands- und Auslandsredaktion sollen zusammengelegt werden, die Wirtschaftsberichterstattung zu einer Spezialagentur ausgelagert.

"sad"

Das sda-Logo wurde am Dienstag umfunktioniert, ein anonymer Twitter-Account "Inside SDA/ATS" begleitet den Streik:

Schweizer Verlage, vor allem die NZZ-Gruppe und die AZ Medien, sollen laut "Tagesanzeiger" der sda schon seit 2016 gedroht haben, eine Konkurrenzagentur aufzubauen, falls die Nachrichtenagentur nicht die Preise senke. (red, 23.1.2018)