Frage & Antwort: Was Niki Lauda mit seiner Fluglinie vorhat

Ab März will Lauda unter dem Namen Lauda Motion wieder den Süden anfliegen. Verhandelt wurde bis halb fünf Uhr früh

Frage: Niki Lauda bekommt seine Airline Niki zurück. Wie kann das sein? Hatte nicht bereits die britisch-spanische Fluglinie Vueling den Zuschlag erhalten?

Antwort: Ja. Der Kaufvertrag wurde Ende Dezember unterschrieben. Allerdings hat der damalige Niki-Chef Oliver Lackmann die Insolvenz in Deutschland angemeldet, weil der Schwerpunkt der Airline ebendort gelegen sei. Anders sah das der Prozessfinanzierer Fairplane, der als Gläubiger die treibende Kraft hinter der Verlegung des Verfahrens nach Österreich war. Fairplane hat sich damit ausgerechnet, für seine Kunden Erstattungen für ausgefallene Flüge über 1,2 Millionen Euro einzutreiben. Mit dem neuerlichen Bieterverfahren bekamen damit die Interessenten in Österreich eine zweite Chance.

Frage: Was ist nun mit dem juristischen Streit, ist der nun gänzlich beigelegt und damit davon auszugehen, dass die Sache hieb- und stichfest ist?

Antwort: Niki-Betriebsratschef Stefan Tankovits hofft darauf. Er sei nun "fast überzeugt, dass das Angebot hält", wie er im ORF-Radio erklärt. Gläubigerschützer beruhigen: "Wir gehen davon aus, dass das rechtssicher ist", sagt Gerhard Weinhofer von der Creditreform dem STANDARD. Nur Gläubiger und Schuldner könnten gegen das Hauptinsolvenzverfahren in Österreich – bis Freitag – Rekurs einlegen. Von dieser Seite drohe keine Gefahr.

Frage: Und was ist mit der Zuständigkeitsfrage, die in Deutschland noch offen ist?

Antwort: Seit der Entscheidung des Landgerichtes Berlin vom 8. Jänner ist kein Hauptinsolvenzverfahren in Deutschland aufrecht. Allerdings hat das Landgericht Berlin die Berufung beim deutschen Höchstgericht, dem Bundesgerichtshof (BGH), zugelassen. Würde diesen Schritt – der für Weinhofer höchst unwahrscheinlich ist – tatsächlich jemand machen, könnte die Sache zum EuGH gehen. Beim BGH heißt es, man wisse noch nicht, wann man sich mit der Frage beschäftigen werde.

Frage: Haben die Bieter etwas draufgelegt?

Antwort: Die spanisch-britische IAG ist mit dem gleichen Angebot ins Rennen gegangen wie beim ersten Mal, also mit 36,5 Mio. Euro. Die genaue Summe wird nicht bekanntgegeben. Niki Lauda dürfte etwas draufgelegt haben. Im ersten Durchgang lag das Angebot mit Partner bei 32 Millionen Euro. Wie viel er jetzt geboten hat, sagt Lauda dem STANDARD nicht. Nur so viel: "Ich habe allein geboten."

Frage: Was ist nun der Plan von Niki Lauda?

Antwort: Lauda will schon mit dem Sommerflugplan Ende März wieder abheben. 15 Flugzeuge habe er sich in Verhandlungen mit der Lufthansa schon gesichert. Jetzt will er mit dem Reisekonzern Thomas Cook und dessen Flugtochter Condor zusammenarbeiten. Ambitioniert, aber möglich, sagen Insider. Denn Christoph Debus, der oberste Airline-Chef von Thomas Cook, und Lauda kennen einander aus gemeinsamen Airline-Zeiten. Bei ein wenig gutem Willen könne es durchaus gelingen, in wenigen Wochen einen professionellen Flugbetrieb auf die Beine zu stellen. Mit allem Drum und Dran.

Frage: Wird der Name Niki verschwinden?

Antwort: Der Name Niki verschwindet. "Das muss jetzt alles zu Lauda Motion", sagt Niki Lauda. Verhandelt wurde laut seinen Angaben von Montag zwei Uhr nachmittags bis heute Dienstag um halb fünf Uhr früh. Bedienen will er jedenfalls jene Strecken, die von den Slots vorgegeben sind. Unter Air Berlin wurde Niki quasi zum Mallorca-Shuttle, flog die Kanaren, aber auch Zypern an. So ähnlich wird sich das künftig gestalten.

Frage: Welche Rolle spielen dabei Thomas Cook und dessen Ferienflieger Condor?

Antwort: Man müsse sich jetzt einmal anschauen, welche Rolle man spielen könnte, heißt es bei Condor auf Anfrage.

Frage: Was ist mit den Ansprüchen der Niki-Kunden?

Antwort: Daran ändert sich nichts. Inhaber der 200.000 bei Niki erworbenen Tickets bekommen ihr Geld zurück, sofern sie nach Mitte August 2017 erworben wurden. (rebu, 23.1.2018)

