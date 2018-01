Frage & Antwort: Was Niki Lauda mit seiner Fluglinie vorhat

Ab März will Lauda unter dem Namen Lauda Motion wieder den Süden anfliegen. Verhandelt wurde bis halb fünf Uhr früh

Frage: Niki Lauda bekommt seine Airline Niki zurück. Wie kann das sein? Hatte nicht bereits die britisch-spanische Fluglinie Vueling den Zuschlag erhalten?

Antwort: Tatsächlich wurde der Kaufvertrag bereits Ende Dezember unterschrieben. Allerdings hatte Niki-Chef Oliver Lackmann die Insolvenz in Deutschland angemeldet, weil der Schwerpunkt der Airline dort lag, wie er argumentierte. Treibende Kraft hinter der Verlegung des Verfahrens nach Österreich war der Prozessfinanzierer Fairplane, der geltend machte, einige Kundenforderungen gegen Niki in Österreich besser durchsetzen zu können. Mit dem dadurch erzwungenen neuerlichen Bieterverfahren bekamen die Interessenten in Österreich eine zweite Chance.

Frage: Haben die Bieter etwas draufgelegt?

Antwort: Vueling-Eigentümer IAG ist offenbar mit dem gleichen Angebot ins Rennen gegangen wie beim ersten Mal, also mit 36,5 Millionen Euro. Die genaue Summe wird wegen des vereinbarten Stillschweigens nicht bekanntgegeben. Lauda dürfte hingegen etwas draufgelegt haben.

Frage: Ist der juristische Streit nun gänzlich beigelegt und somit davon auszugehen, dass die Sache jetzt hieb- und stichfest ist?

Antwort: Niki-Betriebsratschef Stefan Tankovits hofft darauf, wie er im ORF-Radio erklärt. Er sei nun "fast überzeugt, dass das Angebot hält", aber "so langsam glaubt man an gar nichts mehr als Niki-Mitarbeiter". Gläubigerschützer beruhigen allerdings: Man gehe davon aus, dass jetzt alles hält, sagt Gerhard Weinhofer von der Creditrefom dem STANDARD.

Frage: Was ist nun der Plan von Niki Lauda?

Antwort: Lauda will bei Niki mit dem Reisekonzern Thomas Cook und dessen Flugtochter Condor zusammenarbeiten. Geboten hat er wie bereits beim ersten Mal allein, sagt er dem STANDARD. In Verhandlungen mit dem großen Konkurrenten Lufthansa habe er sich bereits 15 Flugzeuge gesichert, um im März den Flugbetrieb aufnehmen zu können. Das sich das ausgeht, davon ist er überzeugt. Gedauert haben die Verhandlungen von zwei Uhr am Montagnachmittag bis Dienstag um halb fünf Uhr früh, sagt er.

Frage: Wird der Name Niki verschwinden?

Antwort: Ja. "Das muss jetzt alles unter das Dach von Lauda Motion", sagt Lauda dazu. Das wird somit auch der Name der Niki-Teile sein.

Frage: Welche Rolle spielen dabei Thomas Cook und dessen Ferienflieger Condor?

Antwort: Thomas Cook hat nicht zusammen mit Lauda geboten, heißt es bei Condor. Man müsse sich jetzt einmal anschauen, welche Rolle man spielen könnte.

Frage: Wo will Niki mit Lauda Motion fliegen?

Antwort: Unter der pleitegegangenen Air Berlin wurde Niki quasi zum Mallorca-Shuttle – eben ein richtiger Ferienflieger. Lauda will zu Beginn des Sommerflugplans Ende März ebenjene Strecken bedienen, die von den Slots vorgegeben sind. (rebu, 23.1.2018)