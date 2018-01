Weltwirtschaftsforum in Davos begonnen

70 Staats- und Regierungschefs nehmen teil

Davos – Im Schweizer Skiort Davos hat am Dienstag das Weltwirtschaftsforum begonnen, in dessen Mittelpunkt die Frage stehen soll, wie "in einer zerrissenen Welt eine gemeinsame Zukunft" entstehen kann. Zu dem Treffen haben sich 3.000 Teilnehmer angemeldet, darunter 70 Staats- und Regierungschefs und rund 1.900 Konzernlenker.

Aus Europa reisen unter anderem die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel, Frankreichs Präsident Emmanuel Macron, die britische Premierministerin Theresa May und Italiens Ministerpräsident Paolo Gentiloni an. Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) wird wegen der am Donnerstag in Wien startenden Syrien-Gespräche nicht teilnehmen.

US-Präsident Donald Trump soll am Freitag die Abschlussrede in Davos halten. Sein Motto "Amerika zuerst" steht im Kontrast zu den von vielen Davos-Teilnehmern favorisierten Themen Globalisierung und Freihandel.

Die norwegische Regierungschefin Erna Solberg hat Trump aufgefordert, sich an der Bewältigung internationaler Probleme wie Klimawandel zu beteiligen. "Meine wichtigste Botschaft an den amerikanischen Präsidenten ist, dass wir Vereinigte Staaten von Amerika brauchen, die sich auf dem internationalen Spielfeld bewegen, die sich an der gemeinsamen Arbeit mit Blick auf die globalen Ziele beteiligen", sagte Solberg am Dienstag. (APA, 23.1.2018)