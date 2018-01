Künstler Anselm Kiefer nun österreichischer Staatsbürger

Salzburgs Landeshauptmann verlieh Staatsbürgerschaft im "besonderen Interesse der Republik Österreich"

Salzburg – Der Künstler Anselm Kiefer ist seit heute, Dienstag, österreichischer Staatsbürger. Salzburgs Landeshauptmann Wilfried Haslauer (ÖVP) hat ihm die Staatsbürgerschaft im "besonderen Interesse der Republik Österreich" überreicht. Kiefer sei nicht nur ein international, sondern insbesondere für die österreichische Kunst bedeutender Maler und Bildhauer, sagte Haslauer.

Kiefer wurde 1945 in Donaueschingen im deutschen Baden-Württemberg geboren und lebt heute überwiegend in Südfrankreich und in Paris, wo sich das "Atelier Anselm Kiefer" befindet. Er zählt zu den bekanntesten und erfolgreichsten deutschen Künstlern nach 1945. Kiefer hat mehrere Ehrendoktorate und wurde mit vielen Preisen und staatlichen Ehrungen ausgezeichnet, unter anderem 2005 mit dem Österreichischen Ehrenzeichen für Wissenschaft und Kunst. (APA, 23.1.2018)