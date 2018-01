Diese Skigebiete stehen heuer hoch im Kurs

Eine Reisesuchmaschine verrät welche Gebiete bei Skiliebhabern aus Österreich, Deutschland sowie der Schweiz heuer besonders beliebt sind

Auch wenn der Winter in diesem Jahr etwas milder als üblich ausgefallen ist, läuft die diesjährige Winter-Skisaison vielerorts in Österreich bereits auf Hochtouren. Die Reisesuchmaschine checkfelix.com hat die 15 beliebtesten österreichischen Skigebiete unter die Lupe genommen, präsentiert die gefragtesten Pisten und zeigt, wo Übernachtungen heuer am günstigsten sind.



Österreicher fahren voll auf Schladming, Obertauern und Kitzbühel ab

Österreichs Wintersportfreunde haben inmitten unzähliger traumhafter Wintersportregionen die regelrechte Qual der Wahl. Die Auswertung der 15 populärsten heimischen Skiregionen zeigt, dass heuer vor allem Schladming (Steiermark), Obertauern (Salzburger Land) sowie Kitzbühel (Tirol) die Gunst der Österreicher gewonnen haben.

Die Top 3 Skigebiete der Skiurlauber aus Deutschland sind in diesem Jahr Sölden (Tirol), Ischgl (Tirol) sowie Schladming (Steiermark), während unsere Schweizer Nachbarn voll auf Ischgl (Tirol), Hirschegg (Vorarlberg) und Sankt Anton am Arlberg (Tirol) setzen.

Diese Gebiete werden von Österreichern, Deutschen und Schweizern eher gemieden

Weiters zeigt die Auswertung, dass Mayrhofen in Tirol (Rang 13) sowie die Vorarlberger-Skiregionen Damüls (Rang 14) sowie Warth (Rang 15) unter Österreichern in diesem Jahr auf den hinteren Rängen der Top 15 landen.

Während Schweizer Ski-Freunde in diesem Jahr eher selten im Salzburger Land durch den Schnee wedeln (Saalbach – Rang 13; Flachau – Rang 14; Obertauern – Rang 15), zeigen unsere deutschen Nachbarn vor allem Vorarlberg die kalte Schulter (Damüls – Rang 13; Warth – Rang 14; Hirschegg – Rang 15).

Obertauern, Mayrhofen und Sonnenalpe Nassfeld trumpfen mit günstigen Hotelpreisen auf

Für Urlauber, die dieses Jahr ihren Skiurlaub "dahoam" verbringen und gleichzeitig besonders preiswert nächtigen möchten, ist Damüls in Vorarlberg die beste Wahl (durchschnittlich 218 Euro pro Nacht). Das Skigebiet im Bregenzerwald zählt zu den drei größten Skigebieten in Vorarlberg und bietet mit insgesamt über 100 Pistenkilometern nahezu unbegrenztes Skivergnügen.

Flachau bietet Breite und übersichtliche Pisten und Hotelpreise von durchschnittlich 251 Euro pro Nacht. Ein weiterer Preistipp ist die Skidestination Sonnenalpe Nassfeld (durchschnittlich 209 Euro pro Nacht). Nassfeld zählt mit seinen 30 modernen Liftanlagen und 110 Pistenkilometern zu den größten und modernsten Skigebieten in Kärnten. (red, 23.1.2018)