Bastelprojekt: Youtuber fliegen mit Badewanne zum Bäcker

Video erreicht eine Million Aufrufe – Ausrangierte Wanne wurde mit sechs Rotoren flugfähig gemacht

Wer nach ambitionierten, skurrilen oder andernarts originellen Bastelprojekten sucht, wird auf der Videoplattform Youtube schnell fündig. Mit dem Nachbau eines Tie Silencers aus "Star Wars" oder einem funktionstüchtigen Hoverbike hat sich etwa der nicht unbedingt risikoscheue Brite Colin Furze einen Namen gemacht.

Derzeit richtet sich der Blick der DIY-Freunde allerdings nach Deutschland. Dort haben die "Real Life Guys" ein kurioses Projekt umgesetzt: Eine fliegende Badewanne.

the real life guys

Ausflug zum Bäcker

Insgesamt sechs Rotoren wurden an dem ausrangierten Entspannungsplatz montiert und sorgen für einen stabilen Flug. Die Alltagstauglichkeit testete man mit einem Einkauf. Man flog über das Feld zum örtlichen Bäcker für einen Snack. Wenig überraschend sorgten Landung und Start am Parkplatz vor dem Laden für Erstaunen anwesender Passanten.

Vorbereitungen notwendig

Freilich, ganz so reibungslos, wie es scheint, dürfte der Flug nicht abgelaufen sein. Am Ende des Videos weist man darauf hin, dass "das Video als Sketch" zu verstehen sei und auch die in der Badewanne befindliche Person nicht unbedingt tatsächlich die Badewanne gesteuert hat.

Dazu habe man im Vorfeld alle öffentlich zugänglichen Flächen, über die man hinweg flog im Einvernehmen mit den Besitzern absperren lassen. Eine Genehmigung Seitens der Luftfahrtbehörde sei nicht notwendig gewesen. Dazu hätte die Badewannendrohne eine Flughöhe von zumindest 30 Metern erreichen müssen.

the real life guys

Es ist nicht das erste Projekt dieser Art der Real Life Guys. Sie haben eine Badewanne auch schon in einen Schlitten und ein Mini-U-Boot verwandelt. Im Februar will man die Flugwanne auch bei der Dronevention in Hannover präsentieren. (gpi, 23.01.2018)