Ahn und Schipulin dürfen nicht zu Olympia

Auch Langläufer Sergej Ustjugow verpasst Winterspiele 2018

Pyeongchang/Moskau – Der sechsfache Short-Track-Olympiasieger Viktor Ahn, Biathlonstaffel-Olympiasieger Anton Schipulin sowie Langlauf-Doppelweltmeister Sergej Ustjugow verpassen die Olympischen Winterspielen in Pyeongchang (9. bis 25. Februar). Das gab das Nationale Olympische Komitee Russland am Dienstag bekannt. Die drei russischen Athleten fehlen auf der Liste des Internationalen Olympischen Komitees (IOC).

Russische Sportler dürfen in Pyeongchang infolge des großen russischen Doping-Skandals bei den Olympischen Spielen 2014 in Sotschi nur unter neutraler Flagge antreten. In Südkorea dürfen daher lediglich unbelastete russische Athleten "unter strikten Konditionen" teilnehmen. Aus einem Pool von 500 Athleten sind bereits 111 Sportler gestrichen worden – darunter offenbar auch Ahn, Schipulin und Ustjugow. (APA, 23.1.2018)