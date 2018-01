Jeder Zweite meint: Rücksichtslosigkeit auf Pisten nimmt zu

ÖAMTC ließ Mitglieder befragen

Wien – Die Rücksichtslosigkeit auf den Pisten hat in den vergangenen Jahren zugenommen. Davon sind 56 Prozent der Wintersportler überzeugt, die der ÖAMTC zum Thema Winterurlaub befragen ließ. Sicherheit ist folglich ein großes Thema: 84 Prozent tragen einen Helm und 16 Prozent nutzen Rückenprotektoren auf der Piste.

Nur zwölf Prozent gaben an, keinerlei Sicherheitsvorkehrungen zu treffen. Skifahrer bis 49 Jahre und Personen mit Kindern haben tendenziell ein höheres Sicherheitsbedürfnis und verwenden eher Schutzausrüstung, teilte der ÖAMTC am Dienstag in einer Aussendung mit. Für die repräsentative Umfrage wurden 1.055 Mitglieder des Autofahrerclubs interviewt.

Für vier von fünf der Befragten geht in diesem Winter auf die Piste. Da drei Viertel von ihnen die eigene Ausrüstung mitnehmen, ist das Auto das am häufigsten genutzte Transportmittel – 80 Prozent reisen mit dem eigenen Fahrzeug an. (APA, 23.1.2018)