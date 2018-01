Robert Luschnik kehrt als grüner Klubdirektor zurück

Vertrag von First Lady Doris Schmidauer läuft aus

Wien – In dem aufgrund des Debakels bei der Nationalratswahl auf wenige Mitarbeiter reduzierten Parlamentsklub der Grünen gibt es einige Personalveränderungen: Robert Luschnik, bis Jahresende Bundesgeschäftsführer der Partei, kehrt als – vom Parlament angestellter – Klubdirektor zurück. Der Vertrag von Bundespräsidenten-Gattin Doris Schmidauer läuft mit Ende Jänner aus.

Dass Luschnik Schmidauers Job übernimmt, wie der "Kurier" am Dienstag berichtete, stimme aber nicht, hieß es bei den Grünen. Luschnik sei Jurist und nehme sein Rückkehrrecht in Anspruch, Schmidauer sei dagegen als Geschäftsführerin im Klub für Personal und Management zuständig gewesen. Ihr Abschied sei seit Monaten fix gewesen, ebenso wie jener von Wolfgang Niklfeld aus der Klub-Geschäftsführung. Einen extra bestellten Geschäftsführer in der Bundespartei gibt es indes nicht mehr. Diese Aufgabe hat Angela Stoytchef übernommen, die bereits Geschäftsführerin der Wiener Landespartei ist. (APA, 23.1.2018)