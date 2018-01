Wrestler John Cena soll "Duke Nukem" in Verfilmung spielen

Projekt befindet sich in einer sehr frühen Phase – Gespräche mit WWE-Protagonist

US-Wrestler John Cena soll "Duke Nukem" in einer Verfilmung des Games spielen. Der Film soll sich in einer frühen Produktionsphase befinden – Regisseur und Rollenverteilung stehen noch nicht fest. Derzeit sei man auf der Suche nach Drehbuchautoren, wie The Hollywood Reporter berichtet.

foto: gearbox ... dies "Duke Nukem".

Cena bereits in Filmen tätig

Cena ist kein Unbekannter im Filmgeschäft. Er arbeitete bereits mit Paramount zusammen an der Komödie Daddy's Home 2. Der WWE-Wrestler war auch bei den Filmen Bumblebee und Trainwreck involviert.

"Duke Nukem Forever" enttäuschte

Das bisher letzte "Duke Nukem"-Game war "Duke Nukem Forever", das 2011 nach 14 Jahren Entwicklungszeit veröffentlicht wurde. Fraglich ist, ob es jemals wieder eine Fortsetzung der Serie geben wird. "Duke Nukem Forever" konnte den hohen Erwartungen absolut nicht gerecht werden. (red, 23.01.2018)