Was Eltern so treiben

Während die Kinder schlafen, geschehen ganz verrückte Sachen – oder eben nicht

Zu Hause ist derzeit Ausnahmezustand. Zwei Kinder krank, grippaler Infekt – oder so ähnlich. Eltern, Großmutter und Onkel schupfen den Tag mehr recht als schlecht. Aber es geht. Und dann kommt die Nacht. "Wenn ich krank bin, darf ich bei euch schlafen", heißt es dann. Und schon liegt man zu viert im Bett – schmalen Bett, viel zu schmalen Bett. Den Kindern scheint das völlig egal zu sein – den Eltern nicht. Sie leiden still.

Günther Jakobs zeigt in seinem Bilderbuch für Kinder ab dem vierten Lebensjahr, auf welche Ideen Erwachsene kommen können, wenn ihre Kinder schlafen. "Wenn du im Bett bist ..." heißt das Buch. Als der Sohn wissen will, was die Eltern denn so machen, wenn er schläft, holt der Vater aus: Die Mutter und er würden im Handstand herumhüpfen, auf den Tischen tanzen, Partys schmeißen, die Wände anmalen und sogar mit den Spielsachen ein bisschen spielen. In bunten, wilden Bildern wird der Leserschaft das Treiben der Eltern gezeigt. Den Buben lässt das nicht los, und er geht später nachschauen. Und siehe da, die Eltern schlafen. Neid! (Peter Mayr, 24.1.2018)