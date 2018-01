Niki Lauda bekommt insolvente Fluglinie Niki

Der Gläubigerausschuss hat entschieden: Laudamotion bekommt die insolvente Airline Niki

Der Paukenschlag bei der Verwertung der insolventen Air-Berlin-Tochter Niki ertönte kurz nach drei Uhr in der Früh. Der Gläubigerausschuss, der in Wien zusammengekommen war, hat entschieden, dass die Airline an Niki Laudas Laudamotion geht. Das hat DER STANDARD aus Verhandlerkreisen erfahren.

Details waren zunächst noch nicht bekannt. Damit hat die spanische Vueling, Tochter der British-Airline-Eignerin IAG, das Nachsehen. Ihr war im ersten, in Deutschland geführten, Insolvenzverfahren, der Zuschlag für die im Dezember umgefallene Airline erteilt worden. IAG hatte 36 Millionen Euro geboten, die Verträge waren untershrieben. In den Augen von IAG-Chef Willie Walsh "war Niki der wirtschaftlichste Teil von Air Berlin, und die Ausrichtung auf den Freizeitbereich passt perfekt zur Strategie von Vueling." Der Kauf erlaube es Vueling, seine Präsenz in Österreich, Deutschland und der Schweiz zu verstärken.

Zweiter Durchgang

In der Folge ist das Verfahren aber auf Basis eines Insolvenzantrags im niederösterreichischen Landesgericht Korneuburg eröffnet worden, das Hauptverfahren läuft nun also hier. Die Insolenzverwalterin Ulla Reisch hat das Verkaufsverfahren gleich wieder eröffnet, am vorigen Freitag lagen dann drei Angebote vor: IAG, Niki Laudas Laudamotion und die irische Billigfluglinie Ryanair waren an Bord.

Im ersten Durchgang hatte Airline-Gründer Lauda, damals noch gemeinsam mit seinen Partnern Thomas Cook und dessen Tochter Condor, 32 Mio. Euro geboten, davon sollten aber 12,75 Mio. in die Masse gehen. Davon sollten 8,5 Mio. von Lauda kommen, der Rest von Condor. Der eigentliche Kaufpreis wäre also bei rund 20 Mio. Euro gelegen. Lauda beschrieb es anders, man habe 1,5 Mio. Euro pro Flieger und Slot geboten, es sei noch alles nach oben offen gewesen, wie er dem STANDARD gesagt hatte.

Am Montag ab 14 Uhr hat der Gläubigerausschuss getagt, rund zwölf Stunden später lag das Ergebnis vor. Niki Laudas Unternehmen hat das Rennen gemacht, der Lauda-Air-Gründer, ist also wieder unter den Airlinern gelandet. (Renate Graber, 23.1.2018)