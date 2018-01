Netflix gewinnt deutlich mehr Abonnenten als erwartet

Umsatz stieg um 32,6 Prozent auf 3,29 Milliarden Dollar, Nettogewinn kletterte von 66,8 auf 185,52 Millionen Dollar

Bangalore – Mit Serien wie "The Crown" und "Stranger Things" hat Netflix im vierten Quartal deutlich mehr Abonnenten gewonnen als erwartet. In den drei Monaten bis Ende Dezember kletterte ihre Zahl weltweit um mehr als 8,3 Millionen, wie der Streamingdienst am Montag nach US-Börsenschluss mitteilte.

Experten hatten lediglich 6,3 Millionen zusätzliche Abonnenten erwartet. Die Aktie schnellte um mehr als sieben Prozent nach oben und trieb den Marktwert von Netflix erstmals auf mehr als 100 Milliarden Dollar. Für das laufende Quartal rechnet das Unternehmen mit weiteren 6,35 Millionen neuen Abonnenten.

Gewinn deutlich gestiegen

Der Umsatz stieg den Angaben zufolge im vierten Quartal um 32,6 Prozent auf 3,29 Milliarden Dollar, der Nettogewinn kletterte auf 185,52 Millionen Dollar nach 66,8 Millionen Dollar im Vorjahr.

Der US-Konzern zieht gegen die zunehmende Konkurrenz etwa durch Amazon oder Hulu mit mehr Eigenproduktionen ins Feld. In diesem Jahr will Netflix dafür bis zu acht Milliarden Dollar ausgeben. (APA, 22.1.2018)