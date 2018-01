Morgen-Update für Dienstag, den 23.1.2018: US-Shutdown, Niki Lauda und höchste Lawinengefahr

Guten Morgen! Das sind die wichtigsten Schlagzeilen des Tages

[Wirtschaft] Niki Lauda bekommt seine insolvente Fluglinie Niki zurück.

[International] Budgetnotstand in den USA beendet.

[Wirtschaft] Ländervergleich: Wie die Regierung AMS-Jobs forcieren will

Der Buwog-Prozess geht nach der Zwangspause weiter

[Inland] Kern will die "Auster" SPÖ aufknacken

[Panorama] Höchste Lawinengefahr: Starke Schneefälle halten Westösterreich auf Trab

[Medien] "Baby-Hitler töten!": "Titanic" nach Kurz-Satire im Visier der Justiz



[Wissenschaft] Bald könnte man sogar Gebirge auf Exoplaneten aufspüren

[Lifestyle] L'Oreal-Model zieht sich wegen früherer anti-israelischer Tweets von Kampagne zurück

[Wetter] Der Dienstag beginnt dicht bewölkt und an der Alpennordseite sowie im Nordosten fällt anfangs noch etwas Regen oder Schnee. Am Nachmittag gehen im östlichen Bergland letzte Schauer nieder, sonst lockern die Wolken etwas auf. 2 bis 8 Grad

[Zum Tag] Am 23. Jänner 1986 wurden Chuck Berry, James Brown, Ray Charles, Sam Cooke, Fats Domino, The Everly Brothers, Buddy Holly, Jerry Lee Lewis, Elvis Presley und Little Richard als erste Mitglieder in die "Rock and Roll Hall of Fame" aufgenommen.