UN-Sondergesandter für den Jemen hört auf

Ismail Ould Sheikh Ahmed nicht mehr länger als Vermittler der internationalen Gemeinschaft im Dienst

New York/Sanaa . Der UN-Sondergesandte für den Jemen, Ismail Ould Sheikh Ahmed, hört auf. Der Mauretanier wolle seinen im Februar auslaufenden Vertrag nicht verlängern, teilten die Vereinten Nationen am Montag in New York mit. Er werde seinen Job aber noch so lange machen, bis ein Nachfolger gefunden sei. Einen Grund für seine Entscheidung nannte der Sondergesandte zunächst nicht.

Ahmed hatte das Amt seit 2015 inne. Trotz großer Anstrengungen war es ihm nicht gelungen, eine Lösung für den seit rund vier Jahren anhaltenden blutigen Bürgerkrieg in dem Land zu finden. (APA, 22.1.2018)