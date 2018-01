US-Senat öffnet die Tür zum baldigen Ende des Shutdowns

Ausreichend Zustimmung zu Beginn von Debatte – Gesetz zu vorläufigem Ende der Regierungsblockade folgt in Kürze

Washington – Der US-Senat hat einem Gesetz zugestimmt, mit dem der Shutdown der amerikanischen Regierung in Kürze vorläufig beendet werden soll. Dabei stand Montagabend zunächst der Vorschlag zur Abstimmung, die Debatte über ein Ende der Regierungsblockade aufzunehmen. Dieses Votum galt als höchste zu erwartende Hürde. Dem Vorhaben stimmten neben fast allen Republikanern auch 33 der 49 Demokraten zu. Es ist davon auszugehen, dass in Kürze auch das eigentliche Gesetz zum Ende es Shutdown verabschiedet wird.

Damit wäre die Finanzierung der US-Regierung für die nächsten Wochen gesichert. In dieser Zeit wollen Demokraten und Republikaner sich auf jene Aspekte des Einwanderungsgesetzes einigen, die als Kind illegal Eingewanderten ein Bleiberecht ermöglichen. Zudem will man sich in der Frage einer Mauer zu Mexiko annähern, die Präsident Donald Trump im Wahlkampf versprochen hat. Das Paket beinhaltet neben dem Übergangshaushalt auch eine auf mehrere Jahre angelegte Fortführung eines Programms zur Kindergesundheitsfürsorge, das Chip genannt wird.

Gegenseitige Schuldzuweisungen

Hintergrund des "Shutdown" ist Geldmangel, weil eine Schuldenobergrenze erreicht wurde und der Senat sich bislang nicht auf einen Übergangshaushalt einigen konnte. Am Freitag scheiterte ein Gesetzentwurf dafür im Senat. Allerdings hatten nicht nur die demokratischen Senatoren dagegen gestimmt, sondern auch ein Teil der republikanischen Mehrheitsfraktion.

Seitdem gaben sich beide Seiten gegenseitig die Schuld an dem Zustandekommen der erzwungenen Auszeit. Die Demokraten argumentieren, Trumps ständig wechselnde Forderungen zur Migrationspolitik seien unter anderem der Grund für die nicht zustande gekommene Einigung.

Knackpunkt "Dreamers"

Trump hatte im Sommer eine Verordnung Barack Obamas aufgehoben, die diesen sogenannten "Dreamers" einen Weg zur US-Staatsbürgerschaft ermöglicht hätte. Die Demokraten wollten dies nicht hinnehmen und daher auch kein Gesetz zum Ende des Shutdowns abschließen, das sich nicht auch mit den "Dreamers" befasst. Der nun beschlossene Entwurf ist ein Kompromiss. Gelingt in den kommenden Wochen keine Einigung, könnte die US-Regierung ab 8. Februar wieder stillstehen müssen.

Am Montag wurden die ersten Auswirkungen des "Shutdown" erkennbar, den es zuletzt für 16 Tage im Jahr 2013 gegeben hatte. Am Wochenende waren sie mit Ausnahme von geschlossenen Touristenattraktionen kaum spürbar gewesen. Zehntausende Regierungsmitarbeiter mussten im Zwangsurlaub verbringen, andere erledigten nur noch Restarbeiten in ihren Büros.

Einige Institutionen, darunter Zoo und Museen in Washington, widersetzten sich dem "Shutdown", in dem sie Gelder aus zurückliegenden Haushaltsjahren aktivieren. Die Freiheitsstatue in New York wurde nach vorübergehender Schließung wieder für Besuche geöffnet, nachdem der Bundesstaat New York eingesprungen war. (APA, red, 22.1.2018)